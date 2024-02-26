انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

نيويورك 27 شباط (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 77 دولارا للبرميل الواحد. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 62 نقطة ليصل إلى 39069 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 20 نقطة ليصل إلى 15976 نقطة. كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 19 نقطة ليصل إلى عند 5069 نقطة. -- (بترا) م د/ف ج 27/02/2024 06:26:54

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