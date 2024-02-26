الحسين إربد يبتعد بصدارة دوري المحترفين لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- ابتعد فريق الحسين إربد بصدارة الدوري الأردني للمحترفين، بعد فوزه على مستضيفه شباب الأردن بهدف نظيف، عبر فيرنارندو ناثان، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة إياب البطولة الأسبوع الثاني عشر.

وأسفرت نتائج الجولة، عن تعادل الجليل مع معان دون أهداف، وبالنتيجة نفسها انتهت مباراة سحاب وشباب العقبة، وكذلك مباراة الأهلي مع الوحدات.

وحقق الرمثا فوزاً على ضيفه مغير السرحان 4-2، عن طريق أحمد المغربي وأحمد السلمان ومحمد الزعبي ومجد الزعبي، فيما سجل هدفي الضيوف قصي طنوس ومجاهد الزواهرة.

وتفوق الفيصلي على السلط بثلاثة أهداف نظيفة، حملت توقيع رزق بني هاني (هدفان) وصهيب أبو هشهش.

ومع اختتام منافسات الأسبوع الثاني عشر، ابتعد الحسين إربد بصدارة ترتيب الفرق برصيد 34 نقطة، متقدماً عن الوحدات والفيصلي 27، يليهما الرمثا 19، ثم شباب العقبة 15، معان 14، شباب الأردن 13، مغير السرحان 11، السلط 10، الجليل والأهلي وسحاب 9.

--(بترا)

ض ع/ف ج

27/02/2024 06:25:09

