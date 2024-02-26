الحسين إربد يبتعد بصدارة دوري المحترفين لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- ابتعد فريق الحسين إربد بصدارة الدوري الأردني للمحترفين، بعد فوزه على مستضيفه شباب الأردن بهدف نظيف، عبر فيرنارندو ناثان، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة إياب البطولة الأسبوع الثاني عشر.
وأسفرت نتائج الجولة، عن تعادل الجليل مع معان دون أهداف، وبالنتيجة نفسها انتهت مباراة سحاب وشباب العقبة، وكذلك مباراة الأهلي مع الوحدات.
وحقق الرمثا فوزاً على ضيفه مغير السرحان 4-2، عن طريق أحمد المغربي وأحمد السلمان ومحمد الزعبي ومجد الزعبي، فيما سجل هدفي الضيوف قصي طنوس ومجاهد الزواهرة.
وتفوق الفيصلي على السلط بثلاثة أهداف نظيفة، حملت توقيع رزق بني هاني (هدفان) وصهيب أبو هشهش.
ومع اختتام منافسات الأسبوع الثاني عشر، ابتعد الحسين إربد بصدارة ترتيب الفرق برصيد 34 نقطة، متقدماً عن الوحدات والفيصلي 27، يليهما الرمثا 19، ثم شباب العقبة 15، معان 14، شباب الأردن 13، مغير السرحان 11، السلط 10، الجليل والأهلي وسحاب 9.
--(بترا)
ض ع/ف ج
27/02/2024 06:25:09
MENAFN26022024000117011021ID1107903037
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