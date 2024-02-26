نيويورك: مظاهرات تطالب الرئيس بايدن بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 27 شباط (بترا)- احتشد مجموعة من الناشطين الأميركيين في مبنى روكفلر بلازا الشهير في مدينة نيويورك عند وصول الرئيس الأميركي جو بايدن لإجراء مقابلة مع برنامج فكاهي تبثه محطة (ان بي سي) التي تتخذ من المبنى مقرا لها، مطالبين بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال بايدن إن وقف إطلاق النار الجديد في قطاع غزة يمكن أن يبدأ خلال أيام، مضيفا "آمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول يوم الاثنين المقبل".
وحاولت المظاهرة منع الرئيس من المشاركة في البرنامج، مرددين شعارات رفعوها تطالب بوقف الحرب ووقف تسليح الإبادة الجماعية في غزة.
-- (بترا)
م د/ف ج
27/02/2024 06:21:53
MENAFN26022024000117011021ID1107903036
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