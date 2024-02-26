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نيويورك: مظاهرات تطالب الرئيس بايدن بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

2/26/2024 11:25:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 27 شباط (بترا)- احتشد مجموعة من الناشطين الأميركيين في مبنى روكفلر بلازا الشهير في مدينة نيويورك عند وصول الرئيس الأميركي جو بايدن لإجراء مقابلة مع برنامج فكاهي تبثه محطة (ان بي سي) التي تتخذ من المبنى مقرا لها، مطالبين بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال بايدن إن وقف إطلاق النار الجديد في قطاع غزة يمكن أن يبدأ خلال أيام، مضيفا "آمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول يوم الاثنين المقبل".
وحاولت المظاهرة منع الرئيس من المشاركة في البرنامج، مرددين شعارات رفعوها تطالب بوقف الحرب ووقف تسليح الإبادة الجماعية في غزة.
-- (بترا)
م د/ف ج
27/02/2024 06:21:53

MENAFN26022024000117011021ID1107903036

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