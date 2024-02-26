«دي بي ورلد» تتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بموانئها

وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)) اتفاقية شراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، الشركة العالمية العاملة في مجال الطاقة النظيفة، لاستكشاف وتنفيذ أنظمة الطاقة المتجددة عبر عمليات الموانئ التابعة لمحفظة موانئ دبي العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الاستخدام واسع النطاق للطاقة المتجددة وأنظمة تخزين طاقة البطاريات ضمن سلاسل التوريد الدولية لموانئ دبي العالمية. وعلى مدار ثلاث سنوات ضمن هذه الاتفاقية، ستتعاون مجموعة موانئ دبي العالمية و((مصدر)) لتحديد المواقع المثالية للاستخدام المحتمل لأنظمة تخزين الطاقة الشمسية، مع التركيز في المرحلة الأولى على المملكة العربية السعودية والسنغال وجمهورية مصر العربية.

وتسعى الشراكة إلى تسريع عملية استخدام أنظمة الطاقة المتجددة في سلاسل التوريد التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية من خلال تبادل المعرفة في مجال الأطر التنظيمية ومواجهة التحديات الأخرى، لا سيما في الاقتصادات الناشئة.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)): ((تمثل شراكتنا مع مصدر خطوة مهمة إلى الأمام ضمن التزامنا بالعمليات المستدامة في موانئنا ومحطاتنا. ومن خلال استكشاف حلول الطاقة المتجددة، نهدف إلى تقليل بصمتنا الكربونية وإحداث تغيير إيجابي في قطاع سلاسل التوريد)).

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر)): ((تقود ((مصدر)) ومجموعة موانئ دبي العالمية الطريق في مجال إزالة الكربون من عمليات الموانئ وسلاسل التوريد في المجموعة، بهدف استكشاف جميع الخيارات وتحقيق التقدم في تطوير واستخدام أنظمة الطاقة وتخزين الطاقة المتجددة في القطاعات الحرجة. وبعد نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) الذي استضافته دولة الإمارات، من الضروري أن نتخذ الإجراءات اللازمة لدفع التحوّل العالمي في مجال الطاقة نحو مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030)).

وتعتبر ((مصدر)) الشركة المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة في دولة الإمارات واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، وتعمل الشركة على تطوير واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية.

وباعتبارها مزوداً رائداً لحلول سلاسل التوريد المتكاملة، تواصل مجموعة موانئ دبي العالمية تعاونها مع رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للدعوة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة بشأن المناخ. وتشمل تلك الإجراءات الاستفادة من نطاق وتأثير مجموعة موانئ دبي العالمية التي تتواجد في 75 دولة حول العالم وتعزيز جهود القطاع لتطوير حلول مؤثرة وطويلة المدى تدعم أجندة المناخ العالمية.

وتعمل مجموعة موانئ دبي العالمية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين - من شركات الخدمات اللوجستية والمنظمات غير الحكومية والحكومات وأصحاب البضائع - لعرض التقنيات والحلول الجديدة وتبادل الأفكار بهدف التخفيف من تأثيرات التغيّر المناخي وبناء المرونة.

وتعد جهود إزالة الكربون محوراً أساسياً في أعمال مجموعة موانئ دبي العالمية، وتلتزم المجموعة بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040 وتحقيق صافي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، بما يتماشى مع مبادرة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((السباق نحو الصفر)) ومبادرة الإمارات لصافي الكربون بحلول 2050.