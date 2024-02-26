انطلاق ثاني مواسم برنامج «رامب - آب» لدعم رواد الأعمال في الإمارات

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، انطلاق الموسم الثاني من برنامج ((رامب - آب))، والذي يهدف إلى دعم الجيل القادم من رواد الأعمال في دولة الإمارات.

ويوفر برنامج ((رامب - آب))، الذي يقام بدعم من وزارة الاقتصاد، التدريب العملي لرواد الأعمال الذين تساهم مشاريعهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة وطرح تقنيات جديدة وتطوير رأس المال البشري وتحقيق التقدم الاجتماعي.

وشارك المئات من رواد الأعمال الطموحين في الموسم الأول من برنامج ((رامب - آب)). وبعد التقييم، تم اختيار ثماني شركات ناشئة مبتكرة للمشاركة في يوم العرض التقديمي في المقر الرئيسي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة.

وأعلنت الشركة في الشهر الماضي عن شراكة مع ((نضيرة))، والتي وصلت إلى نهائيات برنامج ((رامب - آب)) في العام 2023، لإطلاق برنامج مبتكر لإعادة التدوير في المجتمعات القريبة من مقر الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي. وعقدت الإمارات العالمية للألمنيوم شراكة مع مؤسسة C3 لإطلاق برنامج ((رامب - آب))، وهي مؤسسة اجتماعية مقرها الإمارات تدعم رواد الأعمال في جميع أنحاء المنطقة لتعزيز إمكانات النمو للشركات الناشئة وزيادة تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((تؤدي الإمارات العالمية للألمنيوم دوراً كبيراً في المساهمة في التنويع الاقتصادي والتنمية في دولة الإمارات بما يتجاوز نجاحها على المستوى التجاري. ومع انطلاق الموسم الثاني من برنامج ((رامب - آب))، فإننا نعمل على تمكين المبتكرين ورواد الأعمال من توسيع نطاق شركاتهم لتحقيق تأثير إيجابي دائم على المجتمع وتوفير المزيد من فرص النمو. نتطلع إلى الأفكار المبتكرة من رواد الأعمال في الموسم الثاني من البرنامج هذا العام ودعمهم حتى تصبح أفكارهم حقيقة واقعة)). تم فتح باب تقديم طلبات المشاركة في البرنامج وسيغلق في 28 أبريل 2024.