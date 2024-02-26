«أراضي دبي» تتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لإعداد قيادات عقارية

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات على صعيد البرامج الأكاديمية، وتبادل المعارف، والاستشارات، والتدريب المتخصص، والبحوث والدراسات، والفعاليات العامة، وذلك تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي، والرامية إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية في إثراء المعارف الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية.

ووقع المذكرة عن جانب الدائرة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بالإنابة، وعن جانب الكلية الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين في الكلية والدائرة.

وقال مروان بن غليطة: ((إن الدائرة تستهدف من التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تمكين العناصر البشرية في الدائرة من مواكبة المستجدات الحديثة في سوق العمل العقاري)).

وأشار إلى أنه سيتم طرح دبلوم متخصص في إعداد القيادات العقارية بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لتلبية احتياجات القطاع العقاري المتنامي والمتطور، ويتضمن البرنامج موضوعات عدة تغطي مجالات القانون العقاري، وإدارة الممتلكات، والتقييم العقاري، والتطوير العقاري، والاستثمار العقاري، كما يركز على العقارات السكنية والتجارية والمستودعات والتجزئة والصناعة.

وأضاف: ((سيسهم هذا التعاون في تطوير وازدهار السوق العقاري بدبي، حيث سيشمل العديد من المجالات سواء في البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية، وتنظيم الاجتماعات الحوارية وورش العمل والندوات والمؤتمرات لتبادل الأفكار والمقترحات والبرامج الإبداعية والابتكارية والتي تسهم في تحقيق التعاون المنشود بينهما، وتحقيق استدامة التطور بالسوق العقاري)).

وقال الدكتور علي بن سباع المري ((هذه الشراكة ستساهم في تأهيل الكوادر الإماراتية، ورفدها بالخبرات اللازمة لتعزيز ريادة الأداء الحكومي في الإمارات وإعداد قادة المستقبل.

ونحرص بالكلية على تقديم تجربة أكاديمية متفردة تعزز دور الكوادر الحكومية بمختلف القطاعات وتسلحهم بالمهارات والتجارب الرائدة التي تمكنهم من لعب دور أكبر في تحقيق كل الأهداف الاستراتيجية والتنموية لدولة الإمارات، وذلك من خلال توفير بيئة أكاديمية حيوية ومتطورة، وبرامج أكاديمية رائدة، ودبلومات تنفيذية، ومحتوى فريد مبني على التجارب العملية والتطبيق)).