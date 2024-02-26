بيع فيلا في جزيرة النخلة بـ128 مليون درهم

أعلنت ((بي 1 بروبرتيز))، الشركة العاملة في مجال العقارات الفاخرة، أخيراً عن بيع فيلا بمبلغ 128 مليون درهم في جزيرة النخلة بعدما خضعت لعملية تجديد كاملة طالت جميع مرافقها وديكوراتها الداخلية والخارجية.

وتم تصميم الفيلا من قبل شركتي ألباجو بروبرتيز، التي عملت أيضاً على تطويرها، و((ال دبليو ديزاين)).

وتجسّد الفيلا روح الأناقة الإيطالية، حيث تم بناؤها وفقاً لأحدث الطرق العصرية وتتألف من 5 غرف نوم تضم كل منها حماماً مستقلاً وحجرة ملابس خاصة مجهّزة حسب الطلب بهدف ضمان الخصوصية والرفاهية.

وتم بناء الفيلا على مساحة 9382 قدماً مربعاً وسط قطعة أرض تمتد على مساحة 14.6 ألف قدم مربع، وتضم مكتباً وصالة ألعاب رياضية وغرفة سينما خاصة.