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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تزيد إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب

2/26/2024 10:15:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 26 - 2 (كونا) -- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين أن إيران زادت بشكل كبير إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب في الأشهر الثلاثة الماضية.
وقالت الوكالة في تقرير نشرت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي مقتطفات منه إن "ايران أنتجت خلال الفترة الممتدة بين نهاية أكتوبر الماضي وبداية فبراير الجاري 25 كيلوغراما من اليورانيوم المستخدم في صنع الاسلحة تقريبا بنسبة نقاء تصل الى 60 بالمئة فيما كانت النسبة خلال الربع السابق أقل من سبعة كيلوغرامات".
واشار التقرير الى ان "إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم انخفض بشكل طفيف بنسبة 60 بالمئة إلى 5ر121 كيلوغرام في الاشهر الاخيرة لأن المادة كانت مختلطة باليورانيوم منخفض التخصيب".
وذكر خبراء في الوكالة انهم "لا يستبعدون إمكانية إعادة هذا الخليط الى مستويات ترقى الى مستوى صنع الاسلحة النووية" مضيفين أن "حوالي 50 كيلوغراما من اليورانيوم بنسبة 80 الى 90 بالمئة على الاقل ضرورية لصنع قنبلة نووية".
وسيناقش التقرير من قبل مجلس محافظي الوكالة الذرية بشكل معمق في اجتماعه المقرر في الرابع من شهر مارس المقبل.
وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في تقرير سابق إلى التصريحات الاخيرة للرئيسين الايرانيين الحالي والسابق بان طهران لديها قدرات تقنية لتطوير مثل هذه الاسلحة النووية.
وقالت الوكالة إن مثل هذه التصريحات "تزيد فقط من مخاوف المدير العام" بشأن ما إذا كانت ايران قد كشفت بالفعل عن برنامجها النووي بأكمله.
وبحسب غروسي فان طهران لم ترد او تفعل شيئا لتوضيح المسائل العالقة المتصلة بالمنشآت النووية السرية السابقة كما انها قيدت حركة المفتشين الدوليين بشكل كبير.
والتزمت ايران في عام 2015 بتقييد برنامجها النووي وفق اتفاق فيينا الذي وقعته مع الدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الايراني وتم في المقابل رفع العقوبات عنها انذاك.
وانسحب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب عن هذا الاتفاق في عام 2018 مما دفع طهران الى توسيع نطاق تخصيب اليورانيوم بشكل كبير وفرض قيود على تحرك مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (النهاية)

ع م ق / م ع ح ع




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