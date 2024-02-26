وزير (شؤون الاتصالات) الكويتي: مشاركة المبادرين الكويتيين بقمة (ويب قطر 2024) تساهم في رفع ثقافة المبادر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 26 - 2 (كونا) –- قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي اليوم الاثنين إن مشاركة أصحاب المشاريع والمبادرين والمخترعين الكويتيين في قمة (ويب قطر 2024) تساهم في رفع من مستوى ثقافة المبادر خاصة في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك خلال لقاء معرفي المشاركين من مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع (أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي) عقب انطلاق قمة (ويب قطر 2024) التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة لمدة أربعة أيام.
وأضاف معرفي أن وجود المبادرين الكويتيين المشاركين في هذه القمة واحتكاكهم مع مبادرين ومخترعين ورواد أعمال من مختلف دول العالم يساهم في تبادل الخبرات والاستفادة منها لاسيما في مجال ريادة الاعمال والتكنولوجيا الحديثة معربا عن شكره وتقديره لمركز صباح الأحمد للموهبة والابداع.
وأعرب معرفي عن تمنياته في استمرار كافة الجهات المعنية الحكومية والنفع العام في إخراج شباب قادر على الانخراط في مجال التكنولوجيا للمشاركة في مثل هذه الفعاليات خاصة مع السعي لرفع مستوى تقنية المعلومات والتحول الرقمي مؤكدا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي في التحول الرقمي في المرحلة القادمة.
وانطلقت اليوم الاثنين فعاليات قمة (ويب قطر 2024) في الدوحة بمشاركة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بحضور عدد من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من أنحاء العالم. (النهاية)
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