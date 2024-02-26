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وزير (شؤون الاتصالات) الكويتي: مشاركة المبادرين الكويتيين بقمة (ويب قطر 2024) تساهم في رفع ثقافة المبادر

2/26/2024 10:15:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 26 - 2 (كونا) –- قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي اليوم الاثنين إن مشاركة أصحاب المشاريع والمبادرين والمخترعين الكويتيين في قمة (ويب قطر 2024) تساهم في رفع من مستوى ثقافة المبادر خاصة في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك خلال لقاء معرفي المشاركين من مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع (أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي) عقب انطلاق قمة (ويب قطر 2024) التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة لمدة أربعة أيام.
وأضاف معرفي أن وجود المبادرين الكويتيين المشاركين في هذه القمة واحتكاكهم مع مبادرين ومخترعين ورواد أعمال من مختلف دول العالم يساهم في تبادل الخبرات والاستفادة منها لاسيما في مجال ريادة الاعمال والتكنولوجيا الحديثة معربا عن شكره وتقديره لمركز صباح الأحمد للموهبة والابداع.
وأعرب معرفي عن تمنياته في استمرار كافة الجهات المعنية الحكومية والنفع العام في إخراج شباب قادر على الانخراط في مجال التكنولوجيا للمشاركة في مثل هذه الفعاليات خاصة مع السعي لرفع مستوى تقنية المعلومات والتحول الرقمي مؤكدا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي في التحول الرقمي في المرحلة القادمة.
وانطلقت اليوم الاثنين فعاليات قمة (ويب قطر 2024) في الدوحة بمشاركة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بحضور عدد من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من أنحاء العالم. (النهاية)

س س س / م م ج




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