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وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره الأمريكي جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

2/26/2024 10:15:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 26 - 2 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ومواجهة الكارثة الإنسانية في غزة.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن الوزير الصفدي أكد خلال الاتصال ضرورة الوقف الفوري للعدوان وضمان وصول مساعدات كافية وفورية للقطاع.
وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على استمرار التواصل لبحث سبل تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات وحماية المدنيين وعلى ضرورة إطلاق تحرك دولي فاعل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة على مدينة (رفح) الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة وذلك وسط تهديد الكيان الاسرائيلي المحتل بقرب توسيع عدوانه على القطاع وشن هجوم بري محتمل على (رفح).
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 140 يوما مخلفا 29782 شهيدا و69465 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)

ع م ن / م م ج




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