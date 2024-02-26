وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره الأمريكي جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 26 - 2 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ومواجهة الكارثة الإنسانية في غزة.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن الوزير الصفدي أكد خلال الاتصال ضرورة الوقف الفوري للعدوان وضمان وصول مساعدات كافية وفورية للقطاع.
وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على استمرار التواصل لبحث سبل تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات وحماية المدنيين وعلى ضرورة إطلاق تحرك دولي فاعل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة على مدينة (رفح) الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة وذلك وسط تهديد الكيان الاسرائيلي المحتل بقرب توسيع عدوانه على القطاع وشن هجوم بري محتمل على (رفح).
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 140 يوما مخلفا 29782 شهيدا و69465 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)
ع م ن / م م ج
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