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وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن تعيين الدبلوماسي توم بيرييلو مبعوثا خاصا للسودان

2/26/2024 10:15:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 2 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين عن تعيين الدبلوماسي توم بيرييلو مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى السودان.
وقال بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأمريكية إن بيرييلو سيقوم من خلال منصبه الجديد "بتنسيق سياسة الولايات المتحدة بشأن السودان وتعزيز جهودنا لإنهاء الأعمال العدائية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والسلام والعدالة".
وأضاف أن المبعوث الأمريكي الجديد للسودان سيعمل كذلك على "تمكين القادة المدنيين السودانيين ودفع مشاركتنا مع الشركاء في إفريقيا والشرق الأوسط والمجتمع الدولي لصياغة نهج موحد لوقف هذا الصراع الذي لا معنى له ومنع المزيد من الفظائع وتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بالفعل".
وأشار إلى أن بيرييلو "عمل سابقا كمبعوث خاص لمنطقة البحيرات العظمى (الإفريقية) وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكممثل خاص للمراجعة الثانية للدبلوماسية والتنمية التي تجري كل أربع سنوات" مؤكدا أن "الخبرة الواسعة التي يتمتع بها في قضايا السلام والأمن والعدالة الانتقالية في القارة الأفريقية وأجزاء أخرى من العالم جعلت منه قياديا في هذا العمل الحاسم".
كما لفت إلى أنه "سيستفيد خلال توليه منصب المبعوث الخاص للسودان من خبرته التي تزيد على عقدين من العمل في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية".
كما وجه بلينكن الشكر للسفير السابق في السودان جون غودفري مشيرا إلى أنه "لعب دورا فعالا في تعزيز المصالح الأمريكية في السودان" قبل استقالته من منصبه في أوائل شهر فبراير الجاري علما أنه كان يعتبر بمثابة المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وإن كان بشكل غير رسمي.
وأفاد بأن السفير الأمريكي السابق دانييل روبنشتاين سيقوم بمهمة "القائم بالأعمال المؤقت في السودان وكمدير لمكتب شؤون السودان وسيعمل بشكل وثيق مع المبعوث الخاص بيرييلو وكذلك فريق السودان في مكتب الشؤون الإفريقية".
وتأتي هذه الخطوة بعد شهور من مطالبة المشرعين الأمريكيين الديمقراطيين والجمهوريين على السواء بتعيين خبير بارز في حل المشكلات للمساعدة في حل النزاع بالسودان.
وكان أحدث تلك المطالبات إصدار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري مايكل ماكول والنائب الديمقراطي غريغوري ميكس بيانا مشتركا في وقت سابق من الشهر يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين مبعوث خاص من الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة "لجلب الأطراف المتحاربة في السودان على وجه السرعة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الأعمال العدائية". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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