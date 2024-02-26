وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن تعيين الدبلوماسي توم بيرييلو مبعوثا خاصا للسودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 2 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين عن تعيين الدبلوماسي توم بيرييلو مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى السودان.
وقال بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأمريكية إن بيرييلو سيقوم من خلال منصبه الجديد "بتنسيق سياسة الولايات المتحدة بشأن السودان وتعزيز جهودنا لإنهاء الأعمال العدائية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والسلام والعدالة".
وأضاف أن المبعوث الأمريكي الجديد للسودان سيعمل كذلك على "تمكين القادة المدنيين السودانيين ودفع مشاركتنا مع الشركاء في إفريقيا والشرق الأوسط والمجتمع الدولي لصياغة نهج موحد لوقف هذا الصراع الذي لا معنى له ومنع المزيد من الفظائع وتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بالفعل".
وأشار إلى أن بيرييلو "عمل سابقا كمبعوث خاص لمنطقة البحيرات العظمى (الإفريقية) وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكممثل خاص للمراجعة الثانية للدبلوماسية والتنمية التي تجري كل أربع سنوات" مؤكدا أن "الخبرة الواسعة التي يتمتع بها في قضايا السلام والأمن والعدالة الانتقالية في القارة الأفريقية وأجزاء أخرى من العالم جعلت منه قياديا في هذا العمل الحاسم".
كما لفت إلى أنه "سيستفيد خلال توليه منصب المبعوث الخاص للسودان من خبرته التي تزيد على عقدين من العمل في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية".
كما وجه بلينكن الشكر للسفير السابق في السودان جون غودفري مشيرا إلى أنه "لعب دورا فعالا في تعزيز المصالح الأمريكية في السودان" قبل استقالته من منصبه في أوائل شهر فبراير الجاري علما أنه كان يعتبر بمثابة المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وإن كان بشكل غير رسمي.
وأفاد بأن السفير الأمريكي السابق دانييل روبنشتاين سيقوم بمهمة "القائم بالأعمال المؤقت في السودان وكمدير لمكتب شؤون السودان وسيعمل بشكل وثيق مع المبعوث الخاص بيرييلو وكذلك فريق السودان في مكتب الشؤون الإفريقية".
وتأتي هذه الخطوة بعد شهور من مطالبة المشرعين الأمريكيين الديمقراطيين والجمهوريين على السواء بتعيين خبير بارز في حل المشكلات للمساعدة في حل النزاع بالسودان.
وكان أحدث تلك المطالبات إصدار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري مايكل ماكول والنائب الديمقراطي غريغوري ميكس بيانا مشتركا في وقت سابق من الشهر يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين مبعوث خاص من الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة "لجلب الأطراف المتحاربة في السودان على وجه السرعة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الأعمال العدائية". (النهاية)
ر س ر / ر ج
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