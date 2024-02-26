مسؤول سعودي ينفي لقاء وزير التجارة بأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 26 - 2 (كونا) -- نفى مصدر مسؤول اليوم الأثنين حصول لقاء بين وزير التجارة السعودي ماجد القصبي وأحد مسؤولي الكيان الإسرائيلي المحتل.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر توضيحه في بيان أن مقطع الفيديو المتداول على منصات التوصل الاجتماعي كان أثناء وقوف وزير التجارة السعودي ماجد القصبي مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري ال13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.
وأضاف المصدر أن شخصا تقدم للسلام على الوزير القصبي وبعد ذلك عرف عن نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دون سابق معرفة بهوية الشخص.
وأكد المصدر موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي. (النهاية)
ع ش / ر ج
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