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مسؤول سعودي ينفي لقاء وزير التجارة بأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي

2/26/2024 10:15:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 26 - 2 (كونا) -- نفى مصدر مسؤول اليوم الأثنين حصول لقاء بين وزير التجارة السعودي ماجد القصبي وأحد مسؤولي الكيان الإسرائيلي المحتل.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر توضيحه في بيان أن مقطع الفيديو المتداول على منصات التوصل الاجتماعي كان أثناء وقوف وزير التجارة السعودي ماجد القصبي مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري ال13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.
وأضاف المصدر أن شخصا تقدم للسلام على الوزير القصبي وبعد ذلك عرف عن نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دون سابق معرفة بهوية الشخص.
وأكد المصدر موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي. (النهاية)

ع ش / ر ج



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