الخارجية الأمريكية: قيادة السلطة الفلسطينية مسألة يقررها الفلسطينيون أنفسهم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 2 (كونا) -- علقت وزارة الخارجية الأمريكية على وضع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الإثنين استقالته بتصرف الرئيس محمود عباس بالقول إن قيادة السلطة الفلسطينية شأن يقرره الفلسطينيون أنفسهم.
وقال المتحدت باسم الوزارة ماثيو ميلر في إيجاز صحفي "فيما يتعلق بالاستقالة والحكومة المستقبلية فإن قيادة السلطة الفلسطينية هي مسألة يقررها الفلسطينيون أنفسهم".
وأضاف ميلر "هذا ليس بالأمر الذي سأعلق عليه من هنا ولكننا نرحب بالخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية لاصلاح وإعادة إحياء نفسها".
وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "شجع السلطة الفلسطينية على اتخاذ تلك الخطوات عندما زار رام الله وأجرى محادثات مع الرئيس عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين".
وأكد "أنه أمر سمعتم الرئيس (الأمريكي جو بايدن) يتحدث عنه وهو ما سنواصل متابعته".
وأعرب عن اعتقاد واشنطن بأن "خطوات كهذه أمر إيجابي" مضيفا أنها "مهمة لتحقيق إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت كنف السلطة الفلسطينية لذلك سنستمر في تشجيعهم على اتخاذ مثل تلك الخطوات".
وفي إجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن تعتقد أن استقالة الحكومة الفلسطينية تندرج في إطار الخطوات باتجاه توحيد القطاع والضفة تحت مظلة السلطة قال ميلر "لا أريد أن أتحدث عن الاستقالة الفعلية لأنها أسئلة ينبغي توجيهها للفلسطينيين" مضيفا "لكننا انخرطنا معهم (الفلسطينيين) بشأن الحاجة إلى إصلاح وإعادة إحياء الحكومة وقد رأيناهم يبدأون باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه ونحن نرحب بذلك". (النهاية)
ر س ر / ر ج
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