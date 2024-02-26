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الخارجية الأمريكية: قيادة السلطة الفلسطينية مسألة يقررها الفلسطينيون أنفسهم

2/26/2024 10:15:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 2 (كونا) -- علقت وزارة الخارجية الأمريكية على وضع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الإثنين استقالته بتصرف الرئيس محمود عباس بالقول إن قيادة السلطة الفلسطينية شأن يقرره الفلسطينيون أنفسهم.
وقال المتحدت باسم الوزارة ماثيو ميلر في إيجاز صحفي "فيما يتعلق بالاستقالة والحكومة المستقبلية فإن قيادة السلطة الفلسطينية هي مسألة يقررها الفلسطينيون أنفسهم".
وأضاف ميلر "هذا ليس بالأمر الذي سأعلق عليه من هنا ولكننا نرحب بالخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية لاصلاح وإعادة إحياء نفسها".
وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "شجع السلطة الفلسطينية على اتخاذ تلك الخطوات عندما زار رام الله وأجرى محادثات مع الرئيس عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين".
وأكد "أنه أمر سمعتم الرئيس (الأمريكي جو بايدن) يتحدث عنه وهو ما سنواصل متابعته".
وأعرب عن اعتقاد واشنطن بأن "خطوات كهذه أمر إيجابي" مضيفا أنها "مهمة لتحقيق إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت كنف السلطة الفلسطينية لذلك سنستمر في تشجيعهم على اتخاذ مثل تلك الخطوات".
وفي إجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن تعتقد أن استقالة الحكومة الفلسطينية تندرج في إطار الخطوات باتجاه توحيد القطاع والضفة تحت مظلة السلطة قال ميلر "لا أريد أن أتحدث عن الاستقالة الفعلية لأنها أسئلة ينبغي توجيهها للفلسطينيين" مضيفا "لكننا انخرطنا معهم (الفلسطينيين) بشأن الحاجة إلى إصلاح وإعادة إحياء الحكومة وقد رأيناهم يبدأون باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه ونحن نرحب بذلك". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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