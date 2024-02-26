الدوري الإسباني: (جيرونا) يهزم (رايو) بثلاثية نظيفة ويستعيد الوصافة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 26 - 2 (كونا) -- استعاد (جيرونا) وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تحقيقه فوزا ثمينا على ضيفه (رايو باييكانو) بثلاثة أهداف دون رد اليوم الاثنين في ختام منافسات الجولة 26 من المسابقة.
وسجل الأوكراني فيكتور تسيجانكوف هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 52 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (مونتيليبي) البلدي فيما أضاف زميله البرازيلي سافيو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 91 و 95.
وبذلك حصد (جيرونا) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 59 نقطة استعاد من خلالها الوصافة بفارق ست نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) والتقدم بواقع نقطتين على (برشلونة) الثالث فيما تجمد رصيد (رايو باييكانو) عند 25 نقطة في المركز 14 بالترتيب العام للمسابقة.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز المتصدر (ريال مدريد) على إشبيلية بهدف نظيف كما فاز (برشلونة) الثالث برباعية نظيفة على (خيتافي) فيما سقط (أتلتيكو مدريد) الرابع في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام (ألمريا). (النهاية)
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