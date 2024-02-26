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الدوري الإسباني: (جيرونا) يهزم (رايو) بثلاثية نظيفة ويستعيد الوصافة

2/26/2024 10:15:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 26 - 2 (كونا) -- استعاد (جيرونا) وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تحقيقه فوزا ثمينا على ضيفه (رايو باييكانو) بثلاثة أهداف دون رد اليوم الاثنين في ختام منافسات الجولة 26 من المسابقة.
وسجل الأوكراني فيكتور تسيجانكوف هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 52 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (مونتيليبي) البلدي فيما أضاف زميله البرازيلي سافيو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 91 و 95.
وبذلك حصد (جيرونا) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 59 نقطة استعاد من خلالها الوصافة بفارق ست نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) والتقدم بواقع نقطتين على (برشلونة) الثالث فيما تجمد رصيد (رايو باييكانو) عند 25 نقطة في المركز 14 بالترتيب العام للمسابقة.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز المتصدر (ريال مدريد) على إشبيلية بهدف نظيف كما فاز (برشلونة) الثالث برباعية نظيفة على (خيتافي) فيما سقط (أتلتيكو مدريد) الرابع في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام (ألمريا). (النهاية)

ه ن د / ر ج



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