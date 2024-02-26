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الرئيس الفرنسي: هزيمة روسيا ضرورية للاستقرار الاوروبي

2/26/2024 10:15:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 26 - 2 (كونا) -- اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاثنين ان "هزيمة روسيا ضرورية للأمن والاستقرار في أوروبا".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ماكرون في قصر (الاليزيه) بعد ان استقبل أكثر من عشرين رئيس دولة وحكومة أو ممثليهم الوزاريين في مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا بهدف تقديم مزيد من الدعم المالي والعسكري لكييف وذلك بعد أكثر من عامين من الحرب مع روسيا.
وقال في هذا السياق "نحن مصممون بالفعل على القيام بكل ما هو ضروري من اجل اوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا وهذه هي النقطة الأساسية لهذا المساء بالنسبة لي".
واكد للصحفيين أنه "لا يمكن لروسيا ولا ينبغي لها أن تفوز بهذه الحرب فهي المعتدي الوحيد...في الواقع اليوم (روسيا) تهدد أمننا الجماعي وذلك من خلال أفعالها في أوكرانيا وهجماتها الهجينة المتعددة ضدنا ونريد تجنب أي تصعيد".
واعلن ماكرون ان هناك إجماعا واسع النطاق على القيام بالمزيد وبشكل أسرع من اجل اوكرانيا كاشفا عن "أننا دعونا جميع الدول الأخرى إلى التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع كييف".
واشار الى ان 30 بالمئة من التمويل هو أوروبي مشددا على اهمية فعل المزيد.
وأوضح ماكرون ان من الأولويات مسألة الذخيرة بالاضافة جميع الصواريخ والقنابل المتوسطة والطويلة المدى التي تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للأوكرانيين.
ومن هذا المنطلق قال ان هناك ثمانية تحالفات موجودة معربا عن رغبته بإنشاء ائتلاف تاسع وموضحا انه سيتعلق "بضربات عميقة للصواريخ والقنابل متوسطة وطويلة المدى“.
واكد ماكرون "أننا سنقوم بتنظيم هذا الائتلاف ابتداء من هذا المساء“. (النهاية)

م ع / ر ج



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