الرئيس الفرنسي: هزيمة روسيا ضرورية للاستقرار الاوروبي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 26 - 2 (كونا) -- اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاثنين ان "هزيمة روسيا ضرورية للأمن والاستقرار في أوروبا".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ماكرون في قصر (الاليزيه) بعد ان استقبل أكثر من عشرين رئيس دولة وحكومة أو ممثليهم الوزاريين في مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا بهدف تقديم مزيد من الدعم المالي والعسكري لكييف وذلك بعد أكثر من عامين من الحرب مع روسيا.
وقال في هذا السياق "نحن مصممون بالفعل على القيام بكل ما هو ضروري من اجل اوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا وهذه هي النقطة الأساسية لهذا المساء بالنسبة لي".
واكد للصحفيين أنه "لا يمكن لروسيا ولا ينبغي لها أن تفوز بهذه الحرب فهي المعتدي الوحيد...في الواقع اليوم (روسيا) تهدد أمننا الجماعي وذلك من خلال أفعالها في أوكرانيا وهجماتها الهجينة المتعددة ضدنا ونريد تجنب أي تصعيد".
واعلن ماكرون ان هناك إجماعا واسع النطاق على القيام بالمزيد وبشكل أسرع من اجل اوكرانيا كاشفا عن "أننا دعونا جميع الدول الأخرى إلى التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع كييف".
واشار الى ان 30 بالمئة من التمويل هو أوروبي مشددا على اهمية فعل المزيد.
وأوضح ماكرون ان من الأولويات مسألة الذخيرة بالاضافة جميع الصواريخ والقنابل المتوسطة والطويلة المدى التي تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للأوكرانيين.
ومن هذا المنطلق قال ان هناك ثمانية تحالفات موجودة معربا عن رغبته بإنشاء ائتلاف تاسع وموضحا انه سيتعلق "بضربات عميقة للصواريخ والقنابل متوسطة وطويلة المدى“.
واكد ماكرون "أننا سنقوم بتنظيم هذا الائتلاف ابتداء من هذا المساء“. (النهاية)
م ع / ر ج
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