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بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة وقنصلية الكويت في نيويورك تحتفلان بالأعياد الوطنية

2/26/2024 10:15:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله العنزي
نيويورك - 26 - 2 (كونا) -- أقامت البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة نيويورك اليوم الاثنين حفل استقبال بمناسبة الذكرى ال63 للعيد الوطني وال33 ليوم التحرير.
وفي هذه المناسبة قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "أتقدم إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاستقلال ال63 وعيد التحرير ال33".
وأعرب البناي عن تمنياته أن يحفظ الله الكويت وشعبها الوفي من كل مكروه وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار.
واعتبر الحفل تأكيدا على الروابط الوثيقة التي تجمع بين دولة الكويت ومنظومة الأمم المتحدة والتي تعود لأكثر من 60 عاما في شتى المجالات.
ولفت البناي إلى أن "العلاقات بين دولة الكويت والأمم المتحدة متأصلة اليوم وتزداد تأصلا وتجذرا يوما بعد يوم" مستشهدا بالموقف البطولي للمنظومة عندما غزا العراق أراضيها قبل أكثر من 30 عاما.
وذكر السفير الكويتي في هذا الصدد "أننا سنبقى دائما وأبدا ممتنون للأمم المتحدة وللدول والشعوب الحليفة وكذلك الشقيقة والصديقة لما اتخذته من مواقف مضيئة حفرت في ذاكرة الوطن وسجلها التاريخ واحتفى بها".
وأكد حرص البلاد على توطيد أفق التعاون القائم دفعا لأواصر العلاقات ترجمة وتجسيدا كذلك لرؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة.
وتقدم البناي بالشكر الجزيل لكل من حضر الاحتفال اليوم في مقر البعثة مشيرا إلى أن العدد الغفير هذا يعكس ويترجم "المكانة المرموقة التي تتبوأها دولة الكويت حاضرا أمام المجتمع الدولي كافة".
من جانبه رفع القنصل العام لدولة الكويت في نيويورك عزام العصفور إلى المقام السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والقيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية.
وقال العصفور في تصريح مماثل ل(كونا) إن "أعياد الكويت الوطنية المجيدة هي أيام عزيزة على قلوبنا جميعا" معربا عن تمنيه أن يديم الباري عز وجل على الكويت نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار ودوام العز والفخر.
وحضر الحفل عدد كبير من المسؤولين الأمميين وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في الأمم المتحدة إلى جانب شخصيات اجتماعية وسياسية ورجال أعمال وطلبة كويتيين. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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