Tuesday, 27 February 2024 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2/26/2024 10:15:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3139533 رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 164 آخرين خلال الساعات ال24 الماضية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم 143 على التوالي لترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية إلى 29782 شهيدا و70043 جريحا.
3139623 باريس - فرنسا تعلن أن طائرة من طراز (سي 130) تابعة لسلاح الجو الفرنسي وثلاث طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني نفذت عملية إسقاط جوي للامدادات الإنسانية على قطاع غزة.
3139627 فيينا - الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن أن إيران زادت بشكل كبير إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب في الأشهر الثلاثة الماضية حيث أنتجت من نهاية أكتوبر الماضي الى بداية فبراير الجاري 25 كيلوغراما من اليورانيوم بنسبة نقاء تصل الى 60 بالمئة.
3139617 تونس - مجلس وزراء الداخلية العرب يقر في اختتام دورته ال41 خططا واستراتيجيات أمنية مشتركة ويوافق على المقترح السعودي القاضي بإطلاق خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر الذكاء الاصطناعي.
3139591 واشنطن - السلطات الامريكية تعلن وفاة الطيار في سلاح الجو الأمريكي آرون باشنيل (25 عاما) بعد ساعات من إضرام النار في نفسه أمام سفارة الكيان الإسرائيلي المحتل في العاصمة واشنطن احتجاجا على الحرب في قطاع غزة. (النهاية)

ر ج



MENAFN26022024000071011013ID1107902932

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث