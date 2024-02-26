موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3139533 رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 164 آخرين خلال الساعات ال24 الماضية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم 143 على التوالي لترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية إلى 29782 شهيدا و70043 جريحا.
3139623 باريس - فرنسا تعلن أن طائرة من طراز (سي 130) تابعة لسلاح الجو الفرنسي وثلاث طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني نفذت عملية إسقاط جوي للامدادات الإنسانية على قطاع غزة.
3139627 فيينا - الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن أن إيران زادت بشكل كبير إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب في الأشهر الثلاثة الماضية حيث أنتجت من نهاية أكتوبر الماضي الى بداية فبراير الجاري 25 كيلوغراما من اليورانيوم بنسبة نقاء تصل الى 60 بالمئة.
3139617 تونس - مجلس وزراء الداخلية العرب يقر في اختتام دورته ال41 خططا واستراتيجيات أمنية مشتركة ويوافق على المقترح السعودي القاضي بإطلاق خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر الذكاء الاصطناعي.
3139591 واشنطن - السلطات الامريكية تعلن وفاة الطيار في سلاح الجو الأمريكي آرون باشنيل (25 عاما) بعد ساعات من إضرام النار في نفسه أمام سفارة الكيان الإسرائيلي المحتل في العاصمة واشنطن احتجاجا على الحرب في قطاع غزة. (النهاية)
ر ج
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