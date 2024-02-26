حوارية في الرصيفة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم الملك سلطاته الدستورية

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 26 شباط (بترا)- أقام منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، جلسة حوارية تناولت مناسبة مرور 25 عاما على جلوس جلالة الملك عبدالله الثَّاني على العرش، ودور الأردن في دعم غزة.

وشارك في الحوارية كل من رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري وأعضاء المجلس مصطفى الطقاطقة، وشريف عدنان.

وأدار الحوارية، التي أقيمت في قاعة حزب الوطني الإسلامي فرع الرصيفة، رئيس المنتدى محمود الحاج صالح.

وتحدث الصالح حول أهمية استمرارية عقد الندوات التي تسلط الضوء حول الإنجازات الوطنية المتواصلة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وضرورة تعظيمها والبناء عليها وتحفيز المجتمع لمواصلة الجهود على كافة المستويات للنهوض بالدولة في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، إضافة لأهمية مواصلة الدعم الأردني الرسمي والشعبي للأهل في فلسطين عامة وغزة خاصة في مواجهتهم للعدوان الغاشم.

من جهتهم، أشار المشاركون في الحوارية إلى دور الأردن الكبير دبلوماسيًا بقيادة جلالة الملك وعلى كافة الصعد العربية والإقليمية والدولية لدعم الأهل في فلسطين وما نتج عن هذا الحراك الدبلوماسي من تغيير في المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية والتوجه العالمي لدعم الفلسطينيين للوصول إلى حقوقهم المشروعة.

وتطرقوا الى الدور الذي قام به الإعلام الأردني الرسمي والخاص في كشف جرائم الاحتلال وفضح الرواية الصهيونية الكاذبة وإيصال الحقيقة للعالم بكل قوة ومهنية الأمر الذي صنع رأي عام دولي مساند للفلسطينيين.

واستعرضوا خلال الحوارية الإنجازات التي تحققت في محافظة الزرقاء ولواء الرصيفة بشكل خاص في عهد جلالة الملك وبمناسبة اليوبيل الفضي لجلالته وفي كافة المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها الكثير والتطور المستمر في المشاريع التنموية.

وأشاروا إلى الاهتمام المتزايد بالشأن السياسي والحزبي الذي بدأ ينمو بين كافة فئات المجتمع الأردني خاصة الشباب، وكما أراد جلالته ليكون لهم الدور المهم في المشاركة بصنع القرار السياسي للدولة مستقبلا.

--(بترا)

رن/أز/ هـ ح

26/02/2024 23:39:03