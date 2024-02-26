حوارية في الرصيفة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم الملك سلطاته الدستورية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 26 شباط (بترا)- أقام منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، جلسة حوارية تناولت مناسبة مرور 25 عاما على جلوس جلالة الملك عبدالله الثَّاني على العرش، ودور الأردن في دعم غزة.
وشارك في الحوارية كل من رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري وأعضاء المجلس مصطفى الطقاطقة، وشريف عدنان.
وأدار الحوارية، التي أقيمت في قاعة حزب الوطني الإسلامي فرع الرصيفة، رئيس المنتدى محمود الحاج صالح.
وتحدث الصالح حول أهمية استمرارية عقد الندوات التي تسلط الضوء حول الإنجازات الوطنية المتواصلة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وضرورة تعظيمها والبناء عليها وتحفيز المجتمع لمواصلة الجهود على كافة المستويات للنهوض بالدولة في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، إضافة لأهمية مواصلة الدعم الأردني الرسمي والشعبي للأهل في فلسطين عامة وغزة خاصة في مواجهتهم للعدوان الغاشم.
من جهتهم، أشار المشاركون في الحوارية إلى دور الأردن الكبير دبلوماسيًا بقيادة جلالة الملك وعلى كافة الصعد العربية والإقليمية والدولية لدعم الأهل في فلسطين وما نتج عن هذا الحراك الدبلوماسي من تغيير في المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية والتوجه العالمي لدعم الفلسطينيين للوصول إلى حقوقهم المشروعة.
وتطرقوا الى الدور الذي قام به الإعلام الأردني الرسمي والخاص في كشف جرائم الاحتلال وفضح الرواية الصهيونية الكاذبة وإيصال الحقيقة للعالم بكل قوة ومهنية الأمر الذي صنع رأي عام دولي مساند للفلسطينيين.
واستعرضوا خلال الحوارية الإنجازات التي تحققت في محافظة الزرقاء ولواء الرصيفة بشكل خاص في عهد جلالة الملك وبمناسبة اليوبيل الفضي لجلالته وفي كافة المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها الكثير والتطور المستمر في المشاريع التنموية.
وأشاروا إلى الاهتمام المتزايد بالشأن السياسي والحزبي الذي بدأ ينمو بين كافة فئات المجتمع الأردني خاصة الشباب، وكما أراد جلالته ليكون لهم الدور المهم في المشاركة بصنع القرار السياسي للدولة مستقبلا.
--(بترا)
رن/أز/ هـ ح
26/02/2024 23:39:03
MENAFN26022024000117011021ID1107902931
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