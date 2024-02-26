حوارية في مركز شابات لواء سحاب حول الشباب والمشاركة السياسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- نظم مركز شابات لواء سحاب ورشة حوارية حول" الشباب والمشاركة السياسية"، بحضور 25 مشاركة ضمن الفئة العمرية من 24 إلى 28 عاما.
وهدفت الورشة إلى تعزيز المشاركة السياسية للشباب في المراكز الشبابية ورفع مستوى الوعي المجتمعي لديهم بالتشريعات القانونية والحزبية لتعزيز إشراك الشباب في الأحزاب السياسية الفاعلة، وتعزيز الحياة الديموقراطية لانخراطهم في العمل السياسي والحزبي والعمل العام بشكل بناء وإيجابي.
وتحدثت المحاضرة مها الدبوبي عن آلية تعزيز المشاركة الشبابية وقانون الأحزاب والانتخاب، موضحة أهمية العمل الحزبي في فرز نخب سياسية حقيقية قادرة على تطبيق برامجها الحزبية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية بما يخدم المصلحة العامة ويجسد الرؤى الملكية السامية في تطوير العمل السياسي والحزبي في الأردن.
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
26/02/2024 23:03:13
MENAFN26022024000117011021ID1107902930
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.