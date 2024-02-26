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حوارية في مركز شابات لواء سحاب حول الشباب والمشاركة السياسية

2/26/2024 10:14:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- نظم مركز شابات لواء سحاب ورشة حوارية حول" الشباب والمشاركة السياسية"، بحضور 25 مشاركة ضمن الفئة العمرية من 24 إلى 28 عاما.
وهدفت الورشة إلى تعزيز المشاركة السياسية للشباب في المراكز الشبابية ورفع مستوى الوعي المجتمعي لديهم بالتشريعات القانونية والحزبية لتعزيز إشراك الشباب في الأحزاب السياسية الفاعلة، وتعزيز الحياة الديموقراطية لانخراطهم في العمل السياسي والحزبي والعمل العام بشكل بناء وإيجابي.
وتحدثت المحاضرة مها الدبوبي عن آلية تعزيز المشاركة الشبابية وقانون الأحزاب والانتخاب، موضحة أهمية العمل الحزبي في فرز نخب سياسية حقيقية قادرة على تطبيق برامجها الحزبية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية بما يخدم المصلحة العامة ويجسد الرؤى الملكية السامية في تطوير العمل السياسي والحزبي في الأردن.
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
26/02/2024 23:03:13

MENAFN26022024000117011021ID1107902930

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