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إرادة ينظم جلسة تشاورية حول الإعلام

2/26/2024 10:14:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- نظم حزب إرادة جلسة تشاورية بمشاركة عدد من الصحفيين والخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام اليوم الاثنين، في سياق الجهود التي يقوم بها الحزب لإعداد برنامجه في ما يتعلق بالإعلام والحريات.
واكد الأمين العام للحزب، نضال البطاينة، أن الحزب يسعى جاهداً للاستفادة من مدخلات الخبراء والمتخصصين لتقديم برنامج تفصيلي ومتكامل يتضمن قيم الحزب، ويساهم في تعزيز حرية الإعلام وسيادة القانون وصون الحريات العامة وتأمين وسائل الإعلام المهنية والاستقصائية التي تضمن نقل الحقيقة للمواطن.
بدورها، عرضت نائب الأمين العام للإعلام والاتصال، يُسر حسان، إيجازا عن حزب إرادة وفهمه الشامل للدولة المدنية والديموقراطية الاجتماعية، مستعرضة أبرز المؤشرات الدولية المتعلقة بالإعلام والحريات في الأردن.
وشارك الحضور مقترحاتهم لتطوير الإعلام والحريات الإعلامية، من بينها مراجعة التشريعات والقوانين الإعلامية، وضرورة اعتماد الإستراتيجية الإعلامية الأردنية لتطوير الإعلام، مؤكدين أهمية انسيابية حرية المعلومات وضرورة تعامل مختلف الأطراف مع الإعلام كشريك وليس كخصم.
--(بترا)
ع ح /أز/ هـ ح
26/02/2024 23:01:55

MENAFN26022024000117011021ID1107902929

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