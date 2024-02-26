إرادة ينظم جلسة تشاورية حول الإعلام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- نظم حزب إرادة جلسة تشاورية بمشاركة عدد من الصحفيين والخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام اليوم الاثنين، في سياق الجهود التي يقوم بها الحزب لإعداد برنامجه في ما يتعلق بالإعلام والحريات.
واكد الأمين العام للحزب، نضال البطاينة، أن الحزب يسعى جاهداً للاستفادة من مدخلات الخبراء والمتخصصين لتقديم برنامج تفصيلي ومتكامل يتضمن قيم الحزب، ويساهم في تعزيز حرية الإعلام وسيادة القانون وصون الحريات العامة وتأمين وسائل الإعلام المهنية والاستقصائية التي تضمن نقل الحقيقة للمواطن.
بدورها، عرضت نائب الأمين العام للإعلام والاتصال، يُسر حسان، إيجازا عن حزب إرادة وفهمه الشامل للدولة المدنية والديموقراطية الاجتماعية، مستعرضة أبرز المؤشرات الدولية المتعلقة بالإعلام والحريات في الأردن.
وشارك الحضور مقترحاتهم لتطوير الإعلام والحريات الإعلامية، من بينها مراجعة التشريعات والقوانين الإعلامية، وضرورة اعتماد الإستراتيجية الإعلامية الأردنية لتطوير الإعلام، مؤكدين أهمية انسيابية حرية المعلومات وضرورة تعامل مختلف الأطراف مع الإعلام كشريك وليس كخصم.
--(بترا)
ع ح /أز/ هـ ح
26/02/2024 23:01:55
MENAFN26022024000117011021ID1107902929
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