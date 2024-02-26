جدارا تشارك في مؤتمري يوراسيا والتركي العربي للتعليم العالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 26 شباط (بترا)- شاركت جامعه جدارا، ممثلة بنائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي والدكتورة أروى سلطان من كلية الصيدلة، في مؤتمر يوراسيا للتعليم العالي والمؤتمر التركي العربي الرابع للتعليم العالي، واللذان ينعقدان في إسطنبول خلال الفترة من 25 - 29 شباط 2024.
وعبرت البشيتي عن أهمية هذا الحدث العربي التركي المشترك، والذي يركز على قضايا التعليم العالي في التدويل، والشؤون المتعلقة بإدارة وقيادة التعليم العالي.
وعلى هامش المؤتمر وفي رحاب جامعة أيدن، جري توقيع اتفاقية تعاون مع جامعه المستقبل العراقية، حيث وقعها عن جامعة جدارا نائب الرئيس البشيتي، وعن جامعة المستقبل رئيسها الدكتور حسان شاكر مجدي.
يذكر أن المؤتمرين جرى عقدهما برعاية جامعة اسطنبول ايدن التركية واتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الأوروبية الأسيوية.
--(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
26/02/2024 22:59:21
MENAFN26022024000117011021ID1107902928
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