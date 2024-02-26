جدارا تشارك في مؤتمري يوراسيا والتركي العربي للتعليم العالي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 26 شباط (بترا)- شاركت جامعه جدارا، ممثلة بنائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي والدكتورة أروى سلطان من كلية الصيدلة، في مؤتمر يوراسيا للتعليم العالي والمؤتمر التركي العربي الرابع للتعليم العالي، واللذان ينعقدان في إسطنبول خلال الفترة من 25 - 29 شباط 2024.

وعبرت البشيتي عن أهمية هذا الحدث العربي التركي المشترك، والذي يركز على قضايا التعليم العالي في التدويل، والشؤون المتعلقة بإدارة وقيادة التعليم العالي.

وعلى هامش المؤتمر وفي رحاب جامعة أيدن، جري توقيع اتفاقية تعاون مع جامعه المستقبل العراقية، حيث وقعها عن جامعة جدارا نائب الرئيس البشيتي، وعن جامعة المستقبل رئيسها الدكتور حسان شاكر مجدي.

يذكر أن المؤتمرين جرى عقدهما برعاية جامعة اسطنبول ايدن التركية واتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الأوروبية الأسيوية.

--(بترا)

ع ع/أز/ هـ ح

26/02/2024 22:59:21