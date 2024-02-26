تركيا تطالب العدل الدولية بمحاسبة إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- أكد نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، اليوم الاثنين، ضرورة محاسبة إسرائيل على كل ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، جاء ذلك في كلمة يلدز أمام جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح يلدز أن المسجد الأقصى يعتبر من أكثر الأماكن قدسية بالنسبة للمسلمين، داعيا محكمة العدل الدولية لإعلان تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس بأنها "انتهاك للقانون الدولي".

وقال إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقضي بعدم اعتراف الدول بوجود إسرائيل في الأماكن المحتلة خارج حدود 1967، وهذا القرار لا يزال ساريا "على الرغم من أن بعض الدول لا تأخذه بعين الاعتبار"، لافتاً إلى أن بلاده تعارض تغيير وضع القدس والمسجد الأقصى، وأن أنقرة تدين أيضا منع المسلمين من الصلاة في الحرم الشريف، باعتبار هذه العوائق تتعارض مع الوضع التاريخي للقدس.

كما أشار إلى أن "الأخبار المتعلقة بخطط الحكومة الإسرائيلية لمنع المسلمين من الصلاة في الحرم الشريف خلال شهر رمضان، والتصريحات الاستفزازية لبعض الوزراء الإسرائيليين، تثير القلق".

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

26/02/2024 22:55:48