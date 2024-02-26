تركيا تطالب العدل الدولية بمحاسبة إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- أكد نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، اليوم الاثنين، ضرورة محاسبة إسرائيل على كل ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.
ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، جاء ذلك في كلمة يلدز أمام جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح يلدز أن المسجد الأقصى يعتبر من أكثر الأماكن قدسية بالنسبة للمسلمين، داعيا محكمة العدل الدولية لإعلان تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس بأنها "انتهاك للقانون الدولي".
وقال إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقضي بعدم اعتراف الدول بوجود إسرائيل في الأماكن المحتلة خارج حدود 1967، وهذا القرار لا يزال ساريا "على الرغم من أن بعض الدول لا تأخذه بعين الاعتبار"، لافتاً إلى أن بلاده تعارض تغيير وضع القدس والمسجد الأقصى، وأن أنقرة تدين أيضا منع المسلمين من الصلاة في الحرم الشريف، باعتبار هذه العوائق تتعارض مع الوضع التاريخي للقدس.
كما أشار إلى أن "الأخبار المتعلقة بخطط الحكومة الإسرائيلية لمنع المسلمين من الصلاة في الحرم الشريف خلال شهر رمضان، والتصريحات الاستفزازية لبعض الوزراء الإسرائيليين، تثير القلق".
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
26/02/2024 22:55:48
MENAFN26022024000117011021ID1107902927
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