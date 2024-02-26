البرلمان المجري يصادق على انضمام السويد إلى الناتو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- صادق البرلمان المجري، اليوم الاثنين، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. وصوت 188 نائبا في البرلمان المجري لصالح الخطوة بينما عارضها 6 نواب فقط.
ووفقا لـ(فرانس برس)، رحبت السويد بالمصادقة واعتبرت ذلك بـ "يوم تاريخي".
وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إن عضوية السويد تجعل الحلف "أقوى وأكثر أمانا".
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إنها "ستعزز أمن أوروبا والعالم"، فيما هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السويد خلال افتتاح مؤتمر لدعم أوكرانيا نظم في الإليزيه بمشاركة أكثر من عشرين زعيما أوروبيا.
--(بترا)
أ ن/هـ ح
26/02/2024 22:53:52
MENAFN26022024000117011021ID1107902926
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