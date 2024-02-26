البرلمان المجري يصادق على انضمام السويد إلى الناتو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- صادق البرلمان المجري، اليوم الاثنين، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. وصوت 188 نائبا في البرلمان المجري لصالح الخطوة بينما عارضها 6 نواب فقط.

ووفقا لـ(فرانس برس)، رحبت السويد بالمصادقة واعتبرت ذلك بـ "يوم تاريخي".

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إن عضوية السويد تجعل الحلف "أقوى وأكثر أمانا".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إنها "ستعزز أمن أوروبا والعالم"، فيما هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السويد خلال افتتاح مؤتمر لدعم أوكرانيا نظم في الإليزيه بمشاركة أكثر من عشرين زعيما أوروبيا.

--(بترا)

أ ن/هـ ح

26/02/2024 22:53:52