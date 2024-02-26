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وفد من جامعة التكنولوجيا مارا الماليزية يبحث التعاون مع جامعة الزرقاء

2/26/2024 10:14:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء26شباط(بترا)- استقبل نائب رئيس جامعة الزرقاء، الدكتور نضال عيشة، اليوم الاثنين، وفدا أكاديميا من جامعة التكنولوجيا مارا الماليزية للتباحث بشؤون البحث العلمي والتبادل الأكاديمي، بحضور عميد كلية الهندسة التكنولوجية الدكتور تيسير غانم وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد حسان.
وأكد عيشة عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، لاسيما في المجالات التعليمية والبحثية، مؤكدًا حرص الجامعة على توثيق التعاون المشترك مع الجامعات الماليزية وفي كافة المجالات التي تهم الطرفين.
وأبدى أعضاء الوفد الزائر إعجابهم بالمكانة التي وصلت إليها جامعة الزرقاء، واهتمامها بدعم مسيرة الباحثين، مشيرين إلى إشادة الطلبة الذين يدرسون في الجامعة من ماليزيا بالجامعة واهتمامهم بمتابعة قضاياهم.
وجال أعضاء الوفد في مرافق الجامعة المتضمن وحدة التحكم والسيطرة ومركز الأبحاث الصيدلانية ومركز أبحاث الطاقة وكليتي الهندسة التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات، فيما تبادل الطرفان الدروع التقديرية.
--(بترا)
ع ض/أز/ هـ ح
26/02/2024 22:52:24

MENAFN26022024000117011021ID1107902925

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