وفد من جامعة التكنولوجيا مارا الماليزية يبحث التعاون مع جامعة الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء26شباط(بترا)- استقبل نائب رئيس جامعة الزرقاء، الدكتور نضال عيشة، اليوم الاثنين، وفدا أكاديميا من جامعة التكنولوجيا مارا الماليزية للتباحث بشؤون البحث العلمي والتبادل الأكاديمي، بحضور عميد كلية الهندسة التكنولوجية الدكتور تيسير غانم وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد حسان.
وأكد عيشة عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، لاسيما في المجالات التعليمية والبحثية، مؤكدًا حرص الجامعة على توثيق التعاون المشترك مع الجامعات الماليزية وفي كافة المجالات التي تهم الطرفين.
وأبدى أعضاء الوفد الزائر إعجابهم بالمكانة التي وصلت إليها جامعة الزرقاء، واهتمامها بدعم مسيرة الباحثين، مشيرين إلى إشادة الطلبة الذين يدرسون في الجامعة من ماليزيا بالجامعة واهتمامهم بمتابعة قضاياهم.
وجال أعضاء الوفد في مرافق الجامعة المتضمن وحدة التحكم والسيطرة ومركز الأبحاث الصيدلانية ومركز أبحاث الطاقة وكليتي الهندسة التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات، فيما تبادل الطرفان الدروع التقديرية.
--(بترا)
ع ض/أز/ هـ ح
26/02/2024 22:52:24
MENAFN26022024000117011021ID1107902925
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