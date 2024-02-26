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تفوق منتخبنا على السعودية بتصفيات آسيا لكرة السلة

2/26/2024 10:14:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- تفوق المنتخب الوطني لكرة السلة على نظيره السعودي اليوم الاثنين بالتصيفيات المؤهلة لكأس آسيا.
وتفوق المنتخب الوطني في اللقاء الذي أقيم في مدينة جدة بالسعودية، ضمن الجولة الثانية من النافذة الأولى في مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025، بـ 79 نقطة مقابل 64.
وكان المنتخب الوطني بدأ التصفيات بتحقيق الفوز يوم الجمعة الماضي على منتخب فلسطين بنتيجة 73-46، فيما فاز منتخب السعودية على منتخب العراق.
وبهذا الفوز انفرد المنتخب الوطني بصدارة المجموعة الرابعة.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
26/02/2024 22:42:51

MENAFN26022024000117011021ID1107902924

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