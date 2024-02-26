تفوق منتخبنا على السعودية بتصفيات آسيا لكرة السلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- تفوق المنتخب الوطني لكرة السلة على نظيره السعودي اليوم الاثنين بالتصيفيات المؤهلة لكأس آسيا.
وتفوق المنتخب الوطني في اللقاء الذي أقيم في مدينة جدة بالسعودية، ضمن الجولة الثانية من النافذة الأولى في مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025، بـ 79 نقطة مقابل 64.
وكان المنتخب الوطني بدأ التصفيات بتحقيق الفوز يوم الجمعة الماضي على منتخب فلسطين بنتيجة 73-46، فيما فاز منتخب السعودية على منتخب العراق.
وبهذا الفوز انفرد المنتخب الوطني بصدارة المجموعة الرابعة.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
26/02/2024 22:42:51
MENAFN26022024000117011021ID1107902924
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.