بحث التعاون بين اليرموك والمعهد الثقافي الإسباني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 26 شباط (بترا)- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد مع المسؤول الإداري والمالي في المعهد الثقافي الإسباني ميشيل قاقيش ومنسقة الدراسات والامتحانات الدولية الدكتورة المودينا حسن، اليوم الاثنين، سبل التعاون الممكنة بين الجانبين.
وأكد مسّاد خلال اللقاء الاهتمام الذي توليه اليرموك بتطوير المهارات اللغوية لطلبتها من خلال طرحها لحزم اللغات ومن ضمنها اللغة الإسبانية، مشيرًا إلى أهمية تعلم الطلبة لمهارات الاتصال والتواصل باللغة الإسبانية ليتمكنوا من مواصلة دراساتهم العليا أو الحصول على فرص العمل المناسبة لهم في سوق العمل الإقليمي والدولي.
وأشار إلى إمكانية توسيع شبكة التعاون مع المعهد الثقافي الإسباني من خلال استقطاب مدرسي اللغة الإسبانية للتدريس في مركز اللغات وفي برنامَج الأسباني – انجليزي في كلية الآداب، إضافة إلى إمكانية اعتماد مركز اللغات في اليرموك كمركز دولي لعقد امتحان اللغة الإسبانية DELE لا سيما وأن المركز يضم حاليا 325 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات الذين يواصلون دراستهم ضمن حزم اللغة الإسبانية بمختلف المستويات.
بدورهم، أكد أعضاء الوفد استعداد المعهد للتعاون مع جامعة اليرموك من خلال تعزيز سبل تعليم وتعلم اللغة الإسبانية، مشيرين إلى حرص المعهد على مد جسور التعاون بين اليرموك والسفارة الإسبانية لتسهيل استقطاب مدرسي اللغة الإسبانية.
--(بترا)
ا.ح/أز/ هـ ح
26/02/2024 22:41:30
MENAFN26022024000117011021ID1107902923
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