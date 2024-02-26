Tuesday, 27 February 2024 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بحث التعاون بين اليرموك والمعهد الثقافي الإسباني

2/26/2024 10:14:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 26 شباط (بترا)- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد مع المسؤول الإداري والمالي في المعهد الثقافي الإسباني ميشيل قاقيش ومنسقة الدراسات والامتحانات الدولية الدكتورة المودينا حسن، اليوم الاثنين، سبل التعاون الممكنة بين الجانبين.
وأكد مسّاد خلال اللقاء الاهتمام الذي توليه اليرموك بتطوير المهارات اللغوية لطلبتها من خلال طرحها لحزم اللغات ومن ضمنها اللغة الإسبانية، مشيرًا إلى أهمية تعلم الطلبة لمهارات الاتصال والتواصل باللغة الإسبانية ليتمكنوا من مواصلة دراساتهم العليا أو الحصول على فرص العمل المناسبة لهم في سوق العمل الإقليمي والدولي.
وأشار إلى إمكانية توسيع شبكة التعاون مع المعهد الثقافي الإسباني من خلال استقطاب مدرسي اللغة الإسبانية للتدريس في مركز اللغات وفي برنامَج الأسباني – انجليزي في كلية الآداب، إضافة إلى إمكانية اعتماد مركز اللغات في اليرموك كمركز دولي لعقد امتحان اللغة الإسبانية DELE لا سيما وأن المركز يضم حاليا 325 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات الذين يواصلون دراستهم ضمن حزم اللغة الإسبانية بمختلف المستويات.
بدورهم، أكد أعضاء الوفد استعداد المعهد للتعاون مع جامعة اليرموك من خلال تعزيز سبل تعليم وتعلم اللغة الإسبانية، مشيرين إلى حرص المعهد على مد جسور التعاون بين اليرموك والسفارة الإسبانية لتسهيل استقطاب مدرسي اللغة الإسبانية.
--(بترا)
ا.ح/أز/ هـ ح
26/02/2024 22:41:30

MENAFN26022024000117011021ID1107902923

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث