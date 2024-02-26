بحث التعاون بين اليرموك والمعهد الثقافي الإسباني

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 26 شباط (بترا)- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد مع المسؤول الإداري والمالي في المعهد الثقافي الإسباني ميشيل قاقيش ومنسقة الدراسات والامتحانات الدولية الدكتورة المودينا حسن، اليوم الاثنين، سبل التعاون الممكنة بين الجانبين.

وأكد مسّاد خلال اللقاء الاهتمام الذي توليه اليرموك بتطوير المهارات اللغوية لطلبتها من خلال طرحها لحزم اللغات ومن ضمنها اللغة الإسبانية، مشيرًا إلى أهمية تعلم الطلبة لمهارات الاتصال والتواصل باللغة الإسبانية ليتمكنوا من مواصلة دراساتهم العليا أو الحصول على فرص العمل المناسبة لهم في سوق العمل الإقليمي والدولي.

وأشار إلى إمكانية توسيع شبكة التعاون مع المعهد الثقافي الإسباني من خلال استقطاب مدرسي اللغة الإسبانية للتدريس في مركز اللغات وفي برنامَج الأسباني – انجليزي في كلية الآداب، إضافة إلى إمكانية اعتماد مركز اللغات في اليرموك كمركز دولي لعقد امتحان اللغة الإسبانية DELE لا سيما وأن المركز يضم حاليا 325 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات الذين يواصلون دراستهم ضمن حزم اللغة الإسبانية بمختلف المستويات.

بدورهم، أكد أعضاء الوفد استعداد المعهد للتعاون مع جامعة اليرموك من خلال تعزيز سبل تعليم وتعلم اللغة الإسبانية، مشيرين إلى حرص المعهد على مد جسور التعاون بين اليرموك والسفارة الإسبانية لتسهيل استقطاب مدرسي اللغة الإسبانية.

--(بترا)

ا.ح/أز/ هـ ح

26/02/2024 22:41:30