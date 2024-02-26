مجموعة من أكاديميي اليرموك يشاركون في ورشة عمل تدريب المدربين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 26 شباط (بترا)-شارك مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك في ورشة عمل تدريب المدربين (تي أو تي) عبر تقنية "زووم"، حول كيفية تسريع عملية التعلم لتمكين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، والتي جاءت ضمن مشروع "منهجية البحث النوعي: التعلم من خلال التطبيق في جامعة اليرموك"، التي تنفذه جامعة اليرموك مع جامعة أمستردام، حيث أشرف على الورشة المدربان أراش كارجر ودنيا فان من هولندا.
وسلطت ورشة العمل الضوء على الأدوار والمسؤوليات المحورية للمدرب، وكيفية تحقيق التوازن بين كونه مزودًا للمعلومات وميسرًا للتعلم، كما جرى توجيه المدربين حول كيفية إنشاء بيئة تعليمية جذابة وآمنة، وتشجيع المشاركة، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتدربين والمتعلمين، وكيفية فهم أساليب التعلم والتفضيلات المختلفة.
وأوضح المشرفان على الورشة الاختلافات الجوهرية بين التدريس والتدريب، مع التركيز بشكل خاص على التطبيق العملي للمهارات في التدريب، وتصميم جلسات تعليمية وأنشطة لتكون أكثر تفاعلية وموجهة نحو التطبيق العملي، وتتجاوز النماذج التقليدية القائمة على المحاضرات.
كما غطت الورشة العملية الشاملة لتصميم التدريب، وتطويره، وتنفيذه، وتقييمه، وتم توجيه أعضاء هيئة التدريس على كيفية إنشاء برامج تدريبية فعالة تستجيب لاحتياجات المتعلمين وأهداف نظام التعليم.
وأكدت منسقة التدريب، الدكتورة ريم الخاروف، أن مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك في ورشة تدريب المدربين هذه تمثل استثماراً كبيراً في مستقبل التعليم، موضحة أنه من خلال اعتماد وتنفيذ الاستراتيجيات الحديثة، فإن هذه الورش والبرامج التدريبية المكثفة تهدف إلى رفع مستوى الممارسات التطبيقية لأعضاء الهيئة التدريسية وصقل مهاراتهم وتعزيز قابليتهم للتعامل مع أنواع مختلفة من متلقي المعلومة من خلال تزويدهم برؤى ومنهجيات جديدة في مجال التدريب والتعليم الحديث.
--(بترا)
س ع/أز/ هـ ح
26/02/2024 22:39:41
MENAFN26022024000117011021ID1107902922
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