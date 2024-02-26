مجموعة من أكاديميي اليرموك يشاركون في ورشة عمل تدريب المدربين

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 26 شباط (بترا)-شارك مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك في ورشة عمل تدريب المدربين (تي أو تي) عبر تقنية "زووم"، حول كيفية تسريع عملية التعلم لتمكين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، والتي جاءت ضمن مشروع "منهجية البحث النوعي: التعلم من خلال التطبيق في جامعة اليرموك"، التي تنفذه جامعة اليرموك مع جامعة أمستردام، حيث أشرف على الورشة المدربان أراش كارجر ودنيا فان من هولندا.

وسلطت ورشة العمل الضوء على الأدوار والمسؤوليات المحورية للمدرب، وكيفية تحقيق التوازن بين كونه مزودًا للمعلومات وميسرًا للتعلم، كما جرى توجيه المدربين حول كيفية إنشاء بيئة تعليمية جذابة وآمنة، وتشجيع المشاركة، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتدربين والمتعلمين، وكيفية فهم أساليب التعلم والتفضيلات المختلفة.

وأوضح المشرفان على الورشة الاختلافات الجوهرية بين التدريس والتدريب، مع التركيز بشكل خاص على التطبيق العملي للمهارات في التدريب، وتصميم جلسات تعليمية وأنشطة لتكون أكثر تفاعلية وموجهة نحو التطبيق العملي، وتتجاوز النماذج التقليدية القائمة على المحاضرات.

كما غطت الورشة العملية الشاملة لتصميم التدريب، وتطويره، وتنفيذه، وتقييمه، وتم توجيه أعضاء هيئة التدريس على كيفية إنشاء برامج تدريبية فعالة تستجيب لاحتياجات المتعلمين وأهداف نظام التعليم.

وأكدت منسقة التدريب، الدكتورة ريم الخاروف، أن مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك في ورشة تدريب المدربين هذه تمثل استثماراً كبيراً في مستقبل التعليم، موضحة أنه من خلال اعتماد وتنفيذ الاستراتيجيات الحديثة، فإن هذه الورش والبرامج التدريبية المكثفة تهدف إلى رفع مستوى الممارسات التطبيقية لأعضاء الهيئة التدريسية وصقل مهاراتهم وتعزيز قابليتهم للتعامل مع أنواع مختلفة من متلقي المعلومة من خلال تزويدهم برؤى ومنهجيات جديدة في مجال التدريب والتعليم الحديث.

--(بترا)

س ع/أز/ هـ ح

26/02/2024 22:39:41