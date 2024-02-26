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بحث تعزيز الشراكات بين المؤسسة التعاونية وجايكا

2/26/2024 10:14:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- بحث مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبدالفتاح الشلبي، اليوم الاثنين، مع المدير التمثيلي في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي موريهاتا شينجو، أوجه التعاون وتعزيز الشراكات بين الجانبين.
ويأتي اللقاء في ظل الإعداد والتحضير لاستضافة المؤسسة بالتعاون مع وزارة الزراعة والتحالف التعاوني الدولي لدول آسيا والمحيط الهادي (ICA-AP)، المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي في منطقة البحر الميت خلال الفترة من 28- 30 نيسان المقبل.
وأكد الشلبي أهمية العمل والشراكة مع وكالة "جايكا" للنهوض بالقطاع التعاوني من خلال دعمها للتعاونيات لما لها من أثر تنموي في المجتمع المحلي.
وقال إن المؤتمر الوزاري التعاوني الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط منذ 44 عاماً، يساهم في تسليط الضوء على الأردن من مختلف النواحي، الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والثقافية.
وأشار إلى ما قامت به المؤسسة التعاونية من إجراءات مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين من تجهيزات لاستضافة الأردن للمؤتمر الوزاري التعاوني بالشكل الذي يليق بمكانته، دولياً وإقليمياً.
وأضاف أن من بين المشاركين بالمؤتمر عدة دول من آسيا والمحيط الهادي الأعضاء في التحالف التعاوني الدولي ممثلين بالوزراء المعنيين في القطاع التعاوني، إضافة إلى الوزراء المعنيين بالتعاونيات في دول الخليج العربي، وشمال إفريقيا من غير الأعضاء في التحالف.
وأكد الشلبي أهمية التشبيك مع مختلف الجهات المحلية والدولية لإنجاح المؤتمر من خلال العمل على تعزيز الشراكات وتحقيق الأهداف المشتركة.
--(بترا)
ر ح/ب ع/ هـ ح
26/02/2024 22:36:26

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