بحث تعزيز الشراكات بين المؤسسة التعاونية وجايكا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- بحث مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبدالفتاح الشلبي، اليوم الاثنين، مع المدير التمثيلي في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي موريهاتا شينجو، أوجه التعاون وتعزيز الشراكات بين الجانبين.
ويأتي اللقاء في ظل الإعداد والتحضير لاستضافة المؤسسة بالتعاون مع وزارة الزراعة والتحالف التعاوني الدولي لدول آسيا والمحيط الهادي (ICA-AP)، المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي في منطقة البحر الميت خلال الفترة من 28- 30 نيسان المقبل.
وأكد الشلبي أهمية العمل والشراكة مع وكالة "جايكا" للنهوض بالقطاع التعاوني من خلال دعمها للتعاونيات لما لها من أثر تنموي في المجتمع المحلي.
وقال إن المؤتمر الوزاري التعاوني الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط منذ 44 عاماً، يساهم في تسليط الضوء على الأردن من مختلف النواحي، الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والثقافية.
وأشار إلى ما قامت به المؤسسة التعاونية من إجراءات مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين من تجهيزات لاستضافة الأردن للمؤتمر الوزاري التعاوني بالشكل الذي يليق بمكانته، دولياً وإقليمياً.
وأضاف أن من بين المشاركين بالمؤتمر عدة دول من آسيا والمحيط الهادي الأعضاء في التحالف التعاوني الدولي ممثلين بالوزراء المعنيين في القطاع التعاوني، إضافة إلى الوزراء المعنيين بالتعاونيات في دول الخليج العربي، وشمال إفريقيا من غير الأعضاء في التحالف.
وأكد الشلبي أهمية التشبيك مع مختلف الجهات المحلية والدولية لإنجاح المؤتمر من خلال العمل على تعزيز الشراكات وتحقيق الأهداف المشتركة.
--(بترا)
ر ح/ب ع/ هـ ح
26/02/2024 22:36:26
MENAFN26022024000117011021ID1107902921
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.