مجلس وزراء الداخلية العرب يقر خطط تعزيز سبل الوقاية ومكافحة الجريمة

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 26 شباط (بترا)- أقر مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام دورته الحادية والأربعين خطة أمنية عربية حادية عشرة وخطة إعلامية عربية تاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة وخطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

كما رحب المجلس بإنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني في نطاق جامعة الدول العربية.

وشارك وزير الداخلية مازن الفراية في أعمال المجلس، مؤكدا في كلمته، بأن الأردن استنفر جميع إمكاناته المتاحة للحد من المأساة الإنسانية في غزة.

وناقش المجلس سبل تعزيز الجهود العربية للوقاية من المخدرات ومكافحتها، وأقر عددا من الإجراءات في هذا الصدد عهد إلى أمانته العامة بتنفيذها.

وثـمن المجلس في بيان صادر اليوم في ختام أعماله التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية، مؤكدا أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.

وكانت الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب التأمت اليوم الاثنين بالعاصمة تونس وألقيت فيها كلمات تطرقت إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات، والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وأكد المتحدثون الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.

ومنح المجلس وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة ـ أرفع وسام أمني عربي ـ في دورته الخامسة لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، تقديراً للدور البناء الذي يلعبه في تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول العربية وتدعيم السلم والاستقرار في المنطقة.

وناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، والتي بموجبها اعتمد التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الأربعين (2023) والحادية والأربعين (2024)، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية التي كانت طرفا فيها.

كما اعتمد المجلس أيضاً التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين.

وثـمن المجلس مقترح المملكة العربية السعودية وضع خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وكلف أمانته العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

--(بترا)

ض ع/ب ع/ ه ح

26/02/2024 22:34:34