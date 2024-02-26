بني مصطفى تلتقي رئيس وأعضاء مجلس محافظة العاصمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، خلال لقاء، اليوم الاثنين، مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة العاصمة، سبل تعزيز آفاق التعاون بين الوزارة ومجلس المحافظة، بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المحافظة.
وأكدّت أهمية الشراكة والتعاون مع مجالس المحافظات، والتي انعكست على مستوى خدمات أفضل، لوجود برامج مشتركة ما بين الوزارة والمجالس في العديد من الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة.
وأشارت إلى أنه نتيجة لمعادلة الاستهداف لدى الوزارة في مجال مساكن الأسر الفقيرة، فقد زاد الطلب على خدمات إنشاء وصيانة وشراء المساكن، مبينة أنّ الوزارة تنفّذ هذا البرنامج من خلال ما يتم رصده من موازنة المجالس.
وأضافت أنّ الوزارة مستمرة في تعزيز دور الجمعيات في المجتمع المحلي، وأنها تقدّم الدعم لها وفق معايير وضوابط، وقد استفادت منها الكثير من الجمعيات في المحافظة وعلى مستوى المملكة، ممن انطبقت عليها المعايير.
واستمعت إلى مطالب مجلس المحافظة، وواقع الخدمات المقدّمة من مديريات الوزارة في محافظة العاصمة، موعزة بمتابعة ودراسة جميع الملاحظات التي ترد إلى الوزارة.
من جهته، ثمّن رئيس مجلس العاصمة، المهندس أحمد العبداللات، أهمية اللقاء الذي جمعهم مع الوزيرة بني مصطفى، وإلى أهمية التعاون والتنسيق في العديد من المجالات المشتركة.
--(بترا)
ح ظ/أز/ هـ ح
26/02/2024 22:31:24
MENAFN26022024000117011021ID1107902919
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