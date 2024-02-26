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بني مصطفى تلتقي رئيس وأعضاء مجلس محافظة العاصمة

2/26/2024 10:14:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، خلال لقاء، اليوم الاثنين، مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة العاصمة، سبل تعزيز آفاق التعاون بين الوزارة ومجلس المحافظة، بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المحافظة.
وأكدّت أهمية الشراكة والتعاون مع مجالس المحافظات، والتي انعكست على مستوى خدمات أفضل، لوجود برامج مشتركة ما بين الوزارة والمجالس في العديد من الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة.
وأشارت إلى أنه نتيجة لمعادلة الاستهداف لدى الوزارة في مجال مساكن الأسر الفقيرة، فقد زاد الطلب على خدمات إنشاء وصيانة وشراء المساكن، مبينة أنّ الوزارة تنفّذ هذا البرنامج من خلال ما يتم رصده من موازنة المجالس.
وأضافت أنّ الوزارة مستمرة في تعزيز دور الجمعيات في المجتمع المحلي، وأنها تقدّم الدعم لها وفق معايير وضوابط، وقد استفادت منها الكثير من الجمعيات في المحافظة وعلى مستوى المملكة، ممن انطبقت عليها المعايير.
واستمعت إلى مطالب مجلس المحافظة، وواقع الخدمات المقدّمة من مديريات الوزارة في محافظة العاصمة، موعزة بمتابعة ودراسة جميع الملاحظات التي ترد إلى الوزارة.
من جهته، ثمّن رئيس مجلس العاصمة، المهندس أحمد العبداللات، أهمية اللقاء الذي جمعهم مع الوزيرة بني مصطفى، وإلى أهمية التعاون والتنسيق في العديد من المجالات المشتركة.
--(بترا)
ح ظ/أز/ هـ ح
26/02/2024 22:31:24

MENAFN26022024000117011021ID1107902919

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