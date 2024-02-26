إطلاق حملة بيئية تطوعية بمنطقة العدسية في الأغوار الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

الشونة الشمالية 26 شباط (بترا)- نفذت بلدية معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، حملة بيئية تطوعية في منطقة العدسية، بالتعاون مع جمعية البيئة الأردنية وعدد من المديريات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بمناسبة عيد الشجرة وميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني واليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية.

وقال متصرف اللواء خالد الكسابة، الذي رعى إطلاق الحملة، إن تنفيذ مثل هذه الحملات يعزز مستوى الوعي العام لدى الفئات المستهدفة بأهمية الحفاظ على نظافة المكان وتعزيز جمالتيه من خلال تنفيذ حملات الزراعة في الحدائق والأماكن العامة لزيادة الرقعة الخضراء، مثمنا جهود القائمين والمنظمين لفتح أطر التشاركية بين مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي لبث رسالة حماية البيئة.

بدوره، أشار رئيس بلدية معاذ بن جبل، المهندس ساري العبادي، إلى أن اليوم التطوعي جاء احتفاء بالمناسبات الوطنية العزيزة من خلال تنفيذ حملات النظافة وزراعة الأشجار ضمن المناطق التابعة للبلدية بهدف الحفاظ على البيئة بجميع مكوناتها وزيادة الزراعة للأشجار في منطقة العدسية لتعزيز الوعي بأهمية الشجرة وضرورة الحفاظ عليها ومنع التعديات التي تساهم في التقليص من البقعة الخضراء.

من جهته، بين مدير حماية بيئة وادي الأردن، المهندس محمد الصقور، أن وزارة البيئة تسعى من خلال التعاون والتفاعل مع المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية إلى بث رسائل توعوية لشرائح المجتمع كافة بأهمية المحافظة على نظافة الغابات والمتنزهات والحدائق العامة، مؤكدا استعداد المديرية الدائم للتشاركية والتشبيك مع كافة الجهات لتنفيذ مثل هذه الحملات التي تساهم في رفع الوعي والحفاظ على جمالية الأماكن العامة والسياحية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة الأردنية، علي فريحات، إن الجمعية بالتشاركية والتنسيق مع فروعها المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة تنفذ حملاتها البيئية والنظافة وزراعة الأشجار للتأكيد على أهمية البيئة التي تعد جزءا من تقاليدنا وعاداتنا والمحافظة عليها للأجيال المقبلة وغرس هذه القيم في نفوسهم، مشيدا بجهود الجهات المنظمة والمتعاونة وممثلي وسائل الإعلام لنجاح فعاليات البرنامج.

وأكد رئيس فرع جمعية البيئة الأدرنية في الأغوار، الدكتور جمال البكار، أن الحملة حققت نجاحا لافتا من خلال مشاركة مديريات القطاع العام والخاص والمجتمع المحلي والجمعيات والشباب والسيدات لتعزيز رسالة البيئة والحفاظ على المكونات البيئية بكافة السبل المتاحة.

وشارك في تنفيذ الحملة مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية ومديرية بيئة وادي الأردن ومديرية زراعة الأغوار الشمالية وجمعية البيئة الأردنية وجمعيات أجيال اليرموك الخيرية ويرموك الشونة الشمالية الثقافية و الأغوار الشمالية لذوي الإعاقة والحنان لمكافحة التسول ولجنة التكافل الاجتماعي في منطقة بلدية معاذ بن جبل.

--(بترا)

أ غ/ب ع/ هـ ح

26/02/2024 22:26:08