إطلاق حملة بيئية تطوعية بمنطقة العدسية في الأغوار الشمالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الشونة الشمالية 26 شباط (بترا)- نفذت بلدية معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، حملة بيئية تطوعية في منطقة العدسية، بالتعاون مع جمعية البيئة الأردنية وعدد من المديريات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بمناسبة عيد الشجرة وميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني واليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية.
وقال متصرف اللواء خالد الكسابة، الذي رعى إطلاق الحملة، إن تنفيذ مثل هذه الحملات يعزز مستوى الوعي العام لدى الفئات المستهدفة بأهمية الحفاظ على نظافة المكان وتعزيز جمالتيه من خلال تنفيذ حملات الزراعة في الحدائق والأماكن العامة لزيادة الرقعة الخضراء، مثمنا جهود القائمين والمنظمين لفتح أطر التشاركية بين مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي لبث رسالة حماية البيئة.
بدوره، أشار رئيس بلدية معاذ بن جبل، المهندس ساري العبادي، إلى أن اليوم التطوعي جاء احتفاء بالمناسبات الوطنية العزيزة من خلال تنفيذ حملات النظافة وزراعة الأشجار ضمن المناطق التابعة للبلدية بهدف الحفاظ على البيئة بجميع مكوناتها وزيادة الزراعة للأشجار في منطقة العدسية لتعزيز الوعي بأهمية الشجرة وضرورة الحفاظ عليها ومنع التعديات التي تساهم في التقليص من البقعة الخضراء.
من جهته، بين مدير حماية بيئة وادي الأردن، المهندس محمد الصقور، أن وزارة البيئة تسعى من خلال التعاون والتفاعل مع المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية إلى بث رسائل توعوية لشرائح المجتمع كافة بأهمية المحافظة على نظافة الغابات والمتنزهات والحدائق العامة، مؤكدا استعداد المديرية الدائم للتشاركية والتشبيك مع كافة الجهات لتنفيذ مثل هذه الحملات التي تساهم في رفع الوعي والحفاظ على جمالية الأماكن العامة والسياحية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة الأردنية، علي فريحات، إن الجمعية بالتشاركية والتنسيق مع فروعها المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة تنفذ حملاتها البيئية والنظافة وزراعة الأشجار للتأكيد على أهمية البيئة التي تعد جزءا من تقاليدنا وعاداتنا والمحافظة عليها للأجيال المقبلة وغرس هذه القيم في نفوسهم، مشيدا بجهود الجهات المنظمة والمتعاونة وممثلي وسائل الإعلام لنجاح فعاليات البرنامج.
وأكد رئيس فرع جمعية البيئة الأدرنية في الأغوار، الدكتور جمال البكار، أن الحملة حققت نجاحا لافتا من خلال مشاركة مديريات القطاع العام والخاص والمجتمع المحلي والجمعيات والشباب والسيدات لتعزيز رسالة البيئة والحفاظ على المكونات البيئية بكافة السبل المتاحة.
وشارك في تنفيذ الحملة مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية ومديرية بيئة وادي الأردن ومديرية زراعة الأغوار الشمالية وجمعية البيئة الأردنية وجمعيات أجيال اليرموك الخيرية ويرموك الشونة الشمالية الثقافية و الأغوار الشمالية لذوي الإعاقة والحنان لمكافحة التسول ولجنة التكافل الاجتماعي في منطقة بلدية معاذ بن جبل.
--(بترا)
أ غ/ب ع/ هـ ح
26/02/2024 22:26:08
MENAFN26022024000117011021ID1107902918
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