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أنشيلوتي: ننتظر قرار مودريتش.. وقرار الفيديو خاطئ

2/26/2024 10:11:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - علق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على انتصار فريقه (1-0) أمام إشبيلية أول من أمس، في إطار الجولة ال26 من الليجا.
وسجل الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش هدف الفوز الوحيد، بعد دقائق من نزوله أرض الملعب كبديل في الشوط الثاني.
وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "احتفلنا بمودريتش لأنه يستحق ذلك.. لقد أحرز هدفا رائعا سمح لنا بتحقيق النقاط الثلاث".
وأضاف: "كان مودريتش في حالة جيدة اليوم، ومن الصعب تركه على مقاعد البدلاء.. إنه يتدرب كل يوم، ومثال للجميع".
وحول أنباء رحيل مودريتش مع نهاية الموسم الحالي، قال أنشيلوتي: "الأمر في يد لوكا.. علينا أن ننتظر قراره، إنه يعرف تماما ما يجب عليه فعله".
وأردف: "لا أستطيع الدخول إلى رأسه.. إنه شخص مثالي في سلوكه، وأنا معجب به للغاية".
وتحدث أنشيلوتي عن قرارات تقنية الفيديو بعد إلغاء هدف سجله لوكاس فاسكيز في الشوط الأول قائلا: "من الصعب علينا اعتياد القواعد الخاصة بتقنية الفيديو، لقد تم اعتماد الفار لتصحيح الأخطاء الواضحة.. ربما لمس ناتشو قدم اللاعب، لكنه لمس الكرة أيضا في نفس الوقت.. لقد كان قرارا صحيحا من الحكم، لكن تمت مراجعته لاحقا بواسطة تقنية الفيديو".
وواصل: "في الشوط الأول اعترضنا قليلا لأننا تأثرنا بالهدف الملغي، وبعد ذلك فقدنا السيطرة.. لكن في الشوط الثاني، كان الفريق أكثر تحكما وهدوءا".
وأكمل المدرب الإيطالي: "مودريتش وكروس وناتشو في نفس الوضع بشأن التجديد، لا توجد مشاكل.. سيكون لدى النادي الوقت الكافي لإنهاء الأمور في الأشهر المقبلة".
وحول طلب الإحماء من أردا جولر من أجل المشاركة، ثم إعادته إلى مقاعد البدلاء، قال أنشيلوتي: "كانت لدي فكرة قبل هدف مودريتش، ثم استبعدتها".
واختتم: "كان من الأفضل مشاركة سيبايوس على الجناح.. الأمر ليس معقدا، ولا يتعين علي تقديم تفسيرات.. وحتى لو أن جولر لم يفهم ذلك، فلن يحدث شيء". -(وكالات)

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