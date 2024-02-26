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ليفربول يقهر الظروف ويعيش ليلة استثنائية بلقب جديد

2/26/2024 10:11:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - عبر قائد ليفربول فيرجيل فان دايك، عن فخره من فريقه، بعد إحراز لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، على حساب تشيلسي، بعد الفوز عليه 1-0 بعد التمديد في ملعب "ويمبلي" أول من أمس.
وسجل فان دايك هدف المباراة الوحيد من رأسية محكمة في الدقيقة 118، بعدما كان الحكم قد ألغى له هدفا في الشوط الثاني بداعي تسلل زميله واتارو إندو.
وسئل فان دايك عما يعنيه الفوز بهذا اللقب، فأجاب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إنه يعني الكثير، لجميع اللاعبين الصغار على أرض الملعب، فوز في الوقت الإضافي. إنه أمر لا يصدق، أنا فخور جدًا بالفريق".
وأضاف: "كانت مباراة محتدة الفريقين، لقد أتيحت لهم فرص، وسنحت لنا فرص. إنه أمر مذهل. أول لقب كقائد لفريق ليفربول، كل هذا من أجل الجماهير لذا دعونا نستمتع به".
وعن الهدف قال: "إنه أمر متعلق بالشغف، وهذا كل شيء، أنا فخور جدًا بالشبان. جميع الشبان الصغار لعبوا دورهم في ما حققناه اليوم، إنه أمر لا يصدق، ونتطلع إلى المزيد".
وتابع: "يجب عليك دائمًا الاستمتاع باللحظات الجيدة، وهذه بالتأكيد واحدة منها. لن نأخذ الأمور على أنها مسلمات أبدًا، وكما ترى اليوم، كان من الممكن أن نخسر، لكننا قمنا بعملنا، حتى مع كل المشاكل التي واجهناها قبل المباراة".
من ناحيته، بدا حارس ليفربول كاوميهين كيليهير، سعيدا لمساهمته في إحراز فريقه لقب كأس رابطة.
وتصدى كيليهير الذي خاض المباراة عوضا عن المصاب أليسون بيكر، للكثير من الفرص الخطيرة على مدار 120 دقيقة، ليساهم في إحراز ليفربول لقبه العاشر في المسابقة.
وقال كيليهير في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: "هذه هي اللحظات التي تحلم بها. إنها أفضل لصحة القلب من ركلات الترجيح! إنها لحظة مذهلة أخرى بالنسبة لي، أنا سعيد".
وعن فرص الفريق في إحراز المزيد من الألقاب، قال الحارس الإيرلندي: "لن نشعر بالغرور، لكن هذا أمر رائع بالنسبة للزخم. نحن في موقف جيد الآن".
وأشاد كيليهير بقائد ليفربول فان دايك الذي أحرز هدف المباراة الوحيد، وقال: "إنه لا يصدق، لائق دائمًا، يظهر دائمًا معنا. إنه يدفعنا للفوز بالمزيد من الألقاب".
أما جناح ليفربول لويس دياز، فأوضح أن فريقه يعرف كيفية التحضير لمباريات مثل نهائي كأس الرابطة، رغم المصاعب التي رافقته قبل وأثناء المباراة.
وخاض ليفربول المباراة في غياب عدد مهول من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة، وزاد الطين بلة خروج الهولندي رايان جرافينبرش من الملعب في شوط المباراة بسبب الإصابة.
وسئل دياز عن كيفية مواجهة فرقه للمصاعب التي رافقت فريقه في المباراة، فأجاب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عبر مترجم: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية والمباريات الكبيرة تُلعب بهذه الطريقة".
وأضاف: "لقد أمضينا عامًا مليئًا بالمباريات، ونستعد بهذه الطريقة لكل مباراة، كنا نعلم أنه سيكون تحديًا لكننا استعدينا جيدًا حقًا".
وعن معنى هذا الفوز بالنسبة إليه، قال الدولي الكولومبي: "أهدي هذا اللقب لأمي وأبي بعد كل ما مروا به، إنه يعني الكثير أن أكون قادرًا على الاحتفال معهم". وكان والدا دياز، قد تعرضا لعملية خطف في كولومبيا العام الماضي، قبل أن يتم إطلاق سراحهما.
إلى ذلك، قدم لاعب ليفربول الشاب كونور برادلي، إشادة خاصة بمدربه يورجن كلوب، بعد الفوز بلقب كأس الرابطة.
ويخوض كلوب موسمه الاخير مع ليفربول، بعدما أعلن في وقت سابق نيته الرحيل بنهاية الموسم الحالي.
وقال برادلي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: "إنه مدرب مميز، أريد فقط الاستمتاع بكل لحظة معه الآن، والفوز بكل ما في وسعنا من أجله".
وحول ما يعنيه باللقب قال برادلي: "لا أعتقد أنني أستطيع التعبير عن ذلك بالكلمات، لقد شجعت هذا النادي منذ أن كنت في الخامسة من عمري تقريبًا، ولفوز بلقب معه في ويمبلي، إنه أمر مميز".
من ناحيته، قال اللاعب الشاب بوبي كلارك، الذي شارك كبديل في الدقيقة 72: "عندما ناداني كلوب وقال إنني سأشارك، كان شعورًا لا يصدق. كلوب يملأك بالثقة، ويمنحك الحرية، ويتيح لك حقًا القيام بما تريد".
وانتقد ظهير ليفربول آندي روبرتسون، خشونة لاعب وسط تشيلسي مويسيس كايسيدو، التي أدت لخروج لاعب وسط الريدز ريان جرافينبرش مصابا في الشوط الأول من المباراة النهائية.
وقال روبرتسون لشبكة "سكاي سبورتس": "كان تدخلاً سيئًا حقًا. لا يمكنك وصفه بطريقة أخرى. لقد كانت إصابة سيئة للغاية في كاحله، وعليك فقط أن تأمل ألا يكون الأمر سيئًا مثل الألم الذي كان يشعر به على أرض الملعب".
وأضاف: "لذا، أتمنى أن نستعيد اللاعبين ببطء ولكن بثبات، لأن الأمر يتصاعد الآن، وعلينا أن نستمر في السير بالطريقة التي نسير بها الآن".
وتابع: "لكن نأمل أن نبدأ في إعادة اللاعبين إلى الفريق ونصبح أقوى وأقوى. ثم نأمل أن نعود إلى فريق لائق تمامًا في أسرع وقت ممكن، حتى نتمكن من المضي قدمًا حتى نهاية الموسم".
في السياق ذاته، أشاد لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، بمدرب ليفربول يورجن كلوب.
ووصف نيفيل كلوب بأنه "مدرب مميز"، وواحد من أفضل المدربين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أنهى ليفربول المباراة بوجود مجموعة من اللاعبين الشباب على أرض الملعب.
وفي حديثه لشبكة "سكاي سبورتس"، قال نيفيل: "المدربون المميزون يقومون بأشياء مميزة وهو واحد من أفضل المدربين الذين شهدهم الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق".
وأضاف: "مدرب وحش لديه فريق من الوزن المتوسط، أشرك هناك فريقا من وزن الديك لكنه يلكم مثل فريق في الوزن الثقيل. هذا يحدث بسببه".
في الناحية المقابلة، أوضح مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، أن على لاعبيه الشعور بالألم لإدراك ما يفتقدونه لإحراز الألقاب.
وقال بوكيتينو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد صنعنا 4 أو 5 أو 6 فرص كبيرة ولم نسجل. في مباراة مثل اليوم وفي المباراة النهائية.. أن تسجل أولاً يمنحك ميزة كبيرة، لم نسجل وهذه مشكلة صغيرة. استقبلنا هدفنا في الدقيقة الأخيرة وكان من الصعب الرد".
وأضاف: "إنهم (اللاعبون) محترفون، وهم بحاجة إلى الشعور بالألم. لقد لعبنا من أجل لقب لم نحصل عليه. إنهم بحاجة إلى الشعور بالألم مثلنا، يشعر اللاعبون بخيبة الأمل لأننا كنا قريبين جدًا من الفوز بالمباراة بعد مرور 90 دقيقة".
وتابع: "علينا أن نتقبل الأمور الإيجابية، ونحتاج إلى الدفع، واستخدام هذا النوع من المباريات للتعلم وأن نصبح أفضل، إذا لم نسجل من خلال الفرص التي أتيحت لنا، فمن الصعب الفوز بالنهائي".
وأردف: "لهذا السبب خسرنا النهائي، نحتاج إلى أن نكون حاسمين أمام المرمى.. نهنئ ليفربول ونمضي قدما، الطريقة التي خسرنا بها مؤلمة للغاية لكن علينا الآن أن نواصل التقدم. لقد سجلوا ونحن لم نسجل".-(وكالات)

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