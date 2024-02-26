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الملكي يحتقظ بـلقب شطرنج الأولى وايدون بطلا للدرجة الثانية

2/26/2024 10:11:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - احتفظ فريق الملكي بلقب دوري الدرجة الأولى للشطرنج برصيد 14 نقطة، مواصلا احتكاره للقب منذ سنوات طويلة.
وتوج فريق إيدون بكأس دوري الدرجة الثانية برصيد 13 نقطة، وحل المفرق وصيفا برصيد 12 نقطة، ورافق البطل إلى مصاف اندية الدرجة الأولى.
واستلم قائد فريق الملكي الأستاذ الدولي سامي السفاريني كأس دوري الدرجة الأولى، في حفل تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقتين بقاعة المغفور له الحسين بن طلال.
الدرجة الاولى
شهدت الجولة الأخيرة، فوز الملكي على الفحيص بنتيجة 4-0، حيث تغلب يوري كروبا على فوزي أكرم، أحمد الخطيب على ربى القضاة، سمير منصور على قاسم حسين، ولؤي سمير على أسامة الوحش.
- فاز المهندسين على أبو نصير بنتيجة 4-0، حيث تغلب مروان العابودي على مروان نذير، محمد السيد على مراد بينو، حسن الصمد على عبدالرحمن حمود، وطاهر علي على معتز غنيم.
- فاز أصدقاء أريحا على عين كارم بنتيجة 2.5 -1.5، حيث تغلب هاشم حجازين على مايا إيراني، عبد الرحمن صادح على باسل داوود، فيما تعادل مازن أبو حفوظ مع بهاء علاء الدين، وخسر نافز بركات امام محمد السفارتي.
- فاز الأمانة على جديتا بنتيجة 2.5-1.5، حيث تغلب موسى نعيم على عيسى الزعبي، إيمان صوان على البشر ربابعة، فيما تعادلت بشرى الشعيبي مع علي القيسي، وخسر يزن السعود أمام أنس خويرة.
واحتل الملكي المركز الأول برصيد 14 نقطة، وحل جديتا وصيفا متقدما بكسر التعادل على المهندسين الثالث رغم تساويهما بالرصيد ذاته، وهبط فريقا عين كارم وأبو نصير إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
الدرجة الثانية
شهدت الجولة الأخيرة، فوز إيدون على كفرخل بنتيجة 3-1، حيث تغلب مأمون طلافحة على عبد الرزاق نواصرة، حافظ بكر على أحمد محاسنة، ومحمد عبيدات على عبدالله نواصرة، فيما خسر نضال كنعان أمام أمجد اليبرودي.
وظفر فريق إيدون بالمركز الأول برصيد 13 نقطة، وحل المفرق وصيفا برصيد 12 نقطة، والمقاولين بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط، متقدما بكسر التعادل عن بسمان الذي حل رابعا.

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