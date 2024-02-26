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شباب الحسين يكسب عيرا ويلاقي مصافي الشمال في طائرة الاندية العربية

2/26/2024 10:11:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - كسب فريق شباب الحسين lموقعته مع نظيره عيرا بنتيجة 3-0، بواقع 25-14، 25-19 و25-18، في المباراة التي جرت مساء أمس في صالة قصر الرياضة، ضمن مباريات تحديد المراكز من 9 إلى 12، في بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة، والتي يلاقي فيها شباب الحسين فريق مصافي الشمال العراقي عند الساعة 4 عصر اليوم في صالة قصر الرياضة لتحديد المركزين التاسع والعاشر، فيما يلاقي عيرا فريق النجمة البحريني عند الساعة 1 ظهرا في الصالة ذاتها لتحديد المركزين 11-12 في البطولة.
وكان فريق قطر القطري أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي، عندما فاز على برقان الكويتي بنتيجة 3-0، بواقع 25-21، 25-16، و25-19، ولحق به الشيب العُماني الذي تجاوز دار كليب البحريني بنتيجة 3-1، بواقع 25-19، 25-22، 22-25، و25-22، وكذلك تأهل السويحلي الليبي الذي فاز على كاظمة الكويتي بنتيجة 3-2، بواقع 14-25، 22-25، 25-18، 25-20، و15-12، واستمر لقاء الأهلي الليبي والشرطة القطري حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، والفائز يكمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الأربعة، في الوقت الذي شهدت فيه مباريات أمس، فوز مصافي الشمال على النجمة البحريني بنتيجة 3-1، بواقع 25-15، 25-15، 26-28، و25-17.
شباب الحسين 3 عيرا 0
بدا شباب الحسين أكثر قوة تحت الشبكة منذ انطلاق الشوط الأول، ونجح المعد ياسر مجاهد في تنويع حلول الضرب بين خالد أبو مشرف وإياد ماضي وإبراهيم عبد الحميد والبيلاروسي جورجي، والبديل الشباب ابراهيم العطلة الذي تميز بشكل لافت، بطول الشريط العلوي للشبكة، فيما عيرا عانى من غياب عناصر مهمة، وبرزت خبرة يعقوب القهوجي في ترتيب اوراق فريقه، وطلعات راشد العلوان وإياد محاسنة وخالد هلال والروسي ألكسندر، إلا أنها اصطدمت بحسن استقبال وإغلاق ليبرو الشباب أيهم خنفر للملعب الخلفي، ليتقدم الشباب 8-5، 21-11، و25-14.
ولم يتغير الحال في الشوط الثاني، فتقدم شباب الحسين وبرزت الوجوه الشابة مثل الضارب ابراهيم العطلة والمعد صالح الطهراوي، وجاءت ساحقات أبو مشرف ومحمود عبد العزيز وابراهيم عبد الحميد، لتشرخ حوائط صد عيرا، في ظل بروز محاولات صانع الألعاب يعقوب القهوجي وراشد العلوان وخالد هلال، وتقدم شباب الحسين 7-4 و20-14 وأنهى الشوط الثاني بنتيجة 25-19.
وفرض فريق شباب الحسين سيطرته المطلقة على أحداث الشوط الثالث، وانكشف الملعب الخلفي لعيرا أمام ساحقات ابراهيم العطلة ومهند جروان وحسن أبو مشرف وإبراهيم عبد الحميد، وعمد مدرب شباب الحسين إلى طرح العديد من الأوراق البديلة، فيما عانى عيرا بسبب قلة عدد البدلاء لتعدد إصابات لاعبيه، ورغم محاولات المعد يعقوب القهوجي وراشد العلوان وخالد هلال والسكند، إلا أن ضبط شباب الحسين لحوائط الصد وترابط خطوطه تحت الشبكة، واغلاق ملعبه الخلفي منحه التقدم بفارق كبير 11-4 و15-6 و18-10، وأنهى الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-18، والمباراة بنتيجة 3-0.

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