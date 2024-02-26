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تألق الكراتيه الأردنية في الدوري العالمي يؤسس لمزيد من الإنجازات

2/26/2024 10:11:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان-جاءت النتائج المميزة لمنتخب الكراتيه للشباب والناشئين في بطولة الدوري العالمي التي أختتمت أخيرا في الفجيرة، لتؤكد صحة النهج الذي يسير عليه اتحاد اللعبة، لبناء منتخبات وطنية قادرة على مواصلة المسيرة في حصد الإنجازات على مختلف الصعدة خلال السنوات المقبلة. وبدأ اتحاد الكراتيه خطواته لتهيئة لاعبيه لأولمبياد الشباب 2026، وهو ما كشفت عنه مشاركة المنتخبات في الدوري العالمي في قبرص والغمارات وغيرها من المشاركات التي تحدثت عن جيل متميز قادر على اعتلاء منصات التتويج.
وتمكنت الكراتيه الأردنية، من تحقيق إنجازات غير مسبوقة على جميع الصعد، بعد رحلة من الإبداع والإمتاع في عدة مشاركات خارجية، عكست التطور الكبير الذي أصاب اللعبة، والتي شهدت إشادات من قبل الاتحادات الدولي والآسيوي والعربي.
ويتطلع اتحاد الكراتيه، إلى المشاركة في بطولات الاتحاد الدولي التي اعتمدها للعام المقبل، وفقا لما يراه مناسبا وما يعود بالفائدة على لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، وفقا لميزانيته المخصصة للعام الحالي.
ولا يختلف اثنان أن المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد إبراهيم نجح في اكتشاف المواهب وصقلها بالتعاون مع مساعديه، لينجح في تشكيل منتخبات منافسة وقوية وقادرة على حصد الألقاب.
وأشارت رئيسة اتحاد الكراتيه منار شعث من خلال فيديو تم بثه على موقع اتحاد الكراتيه للتواصل الاجتماعي " فسيبوك" إلى أن بطولة الدوري العالمي تعد واحدة من أقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي، ويشارك فيها نخبة الأبطال من الناشين والشباب وأن الأردن يشارك بعدد لا بأس به في البطولة، مؤكدة أن الكراتيه الأردنية ماضية في تحقيق الإنجازات.
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه د. إياد الملاح، في تصريحات لـ"الغد": " أثبت المنتخب الوطني للكراتيه جدارته للآن في البطولات العالمية والتي تحظى بمشاركة أبطال عالميين وعرب وآسيويين، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز، لا أستطيع وصف الفرحة الكبيرة التي غلفت الأجواء العامة ‏‏لوفد المنتخب الوطني في الدوري العالمي للشباب والناشئين ، حيث إن الإنجازات تحققت بمجهود مجلس إدارة اتحاد الكراتيه ، وباتت الكراتيه الأردنية تتقدم بخطوات ثابتة نحو صدارة المشهد العالمي، بكل ثقة واقتدار، بقيادة الجهاز الفني المتميز الذي يقوده المصري محمد إبراهيم، وأصبحت الكراتيه الأردنية تضاهي دولا عالمية من حيث المنافسة على الألقاب". وأضاف : نسعى إلى توفير البنية التحتية من أجل مواكبة الإنجازات، وإيجاد سبل كفيلة مناسبة لدعم المنتخبات الوطنية، من خلال المؤسسات الأهلية والخاصة، حيث تشمل الروزنامة العالمية للكراتيه بطولات مهمة، نتطلع للمشاركة فيها". وأشار:"مجلس إدارة اتحاد الكراتيه واللجنة الأولمبية الأردنية، وفرا للمنتخب الوطني للكراتيه متطلبات النجاح ، للمشاركة في ‏‏البطولات العالمية في سبيل رفع علم الوطن عاليا في جميع المحافل، وهذه الإنجازات تضاعف حجم المسؤولية ‏‏على الاتحاد واللاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات في ‏المرحلة المقبلة، حيث يتم الآن التركيز على إعداد اللاعبين استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب ورفع رصيدهم من النقاط في التصنيف الدولي".

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