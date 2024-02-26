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الطاولة أمام فرصة تاريخية للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

2/26/2024 10:11:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلال الغلاييني عمان – يمتلك المنتخب الوطني لكرة الطاولة فرصة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024، نظرا لما يتمتع به اللاعبان زيد أبو يمن وزياد عزيز من مستويات فنية جيدة تضعهما في فوهة المنافسة الحقيقية مع لاعبي الدول الأحرى المشاركين في هذه التصفيات.
وفي الوقت الذي يمتلك فيه الثنائي أبو يمن وعزيز فرصة التأهل، فإن فرصة تواجد منتخب السيدات في الأولمبياد تبدو صعبة في ظل فارق المستوى الفني بين لاعباتنا واللاعبات من الدول الأخرى.
ودخل اللاعبان أبو يمن وعزيز في أجواء التحضيرات الفنية المكثفة استعدادا للتصفيات الأولمبية المخصصة لدول غرب آسيا، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وذلك من خلال البرامج التدريبية التي يشرف عليها المدير الفني للمنتخبات الوطنية عمرو رضا وبدعم من اللجنة الأولمبية الأردنية، حيث تشتمل البرامج على المعسكرات التدريبية المكثفة، سواء أكانت الداخلية أو الخارجية، وخوض سلسلة من اللقاءات الودية ذات الطابع التنافسي القوي، والذي يسعى المدرب للاستفادة منه قبل الدخول في أجواء التصفيات الرسمية.
ويخضع الثنائي أبو يمن وعزيز حاليا إلى معسكر تدريبي يقام في الصين ويشهد مشاركة الكثير من اللاعبين من مختلف دول العالم، ويشتمل على وحدتي تدريب صباحية ومسائية، فيما خصص المدرب رضا جزءا كبيرا من اللقاءات الودية نظرا للحاجة إليها في الوقت الحالي، وتساعده في الوقوف على الجوانب السلبية وكيفية معالجتها، والجوانب الإيجابية لتعزيزها ومن ثم الوصول إلى الجاهزية الكاملة حتى موعد التصفيات.
ورغم أن المطلوب تأهل لاعب واحد عن منطقة غرب آسيا في التصفيات المقبلة، وقوة المنافسة المتوقعة بين اللاعبين المشاركين من الدول المشاركة في التصفيات، إلا أن التفاؤل يسود اللاعبين أبو يمن وعزيز في حجز أحدهما بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.
رئيس الاتحاد طارق الزعبي أبدى هو الآخر تفاؤله بتحقيق أحد اللاعبين المركز الأول والذهاب إلى أولمبياد باريس، مؤكدا أن المستوى الفني الذي يتمتع به اللاعبين أبو يمن وعزيز يؤهلهما للدخول بكل قوة والمنافسة على تحصيل بطاقة التأهل، لافتا إلى أن الاتحاد وكواره الفنية والإدارية تقف مع اللاعبين والجهاز الفني في هذه التصفيات الرسمية، والتي تعتبر في غاية الأهمية حتى يتحقق الهدف المنشود.
وقال الزعبي في حديثه لـ"الغد": "لدينا فرصة قوية في تحصيل بطاقة التأهل، رغم قوة اللاعبين المنافسين للاعبينا، وأن المعسكر التدريبي الذي يقام حاليا في الصين، يؤكد المستوى الجيد والمتطور الذي وصل إليه اللاعبان أبو يمن وعزيز، وهذا ما نسعى إليه في المرحلة الحالية من توفير أجواء التحضيرات المثالية للاعبين، وصولا إلى الجاهزية الكاملة، قبل موعد التصفيات الأولمبية".
وأشار الزعبي إلى أن الاتحاد ينتظر وصول مجموعة من لاعبي المنتخب المصري إلى العاصمة عمان لإقامة معسكر تدريبي مشترك مع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، وهو من أهم المعسكرات التي تسبق المشاركة في التصفيات، كون اللاعبين المصريين يتمتعون بمستويات فنية متقدمة، متوقعا أن يبدأ المعسكر المشترك مطلع الشهر المقبل، ويقام في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب.
والزعبي الذي يشغل أيضا، منصب رئيس اتحاد غرب آسيا، أكد جاهزية الاتحاد العراقي لاستضافة التصفيات الأولمبية المقبلة، وأن التنسيق بين اتحاد غرب آسيا والاتحاد العراقي وصل لدرجة متقدمة بعد أن تم الاتفاق على العديد من الأمور التي تصب في مصلحة التصفيات وإخراجها بالصورة المثالية التي تستحقها.
وتسمح تعليمات التصفيات والصادرة من قبل الاتحاد الدولي بمشاركة لاعبين اثنين من كل دولة، على أن يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لاعب واحد عن كل فئة (الرجال والسيدات).
وكان الاتحاد الأردني، استضاف التصفيات الأولمبية في نسختها الأخيرة، والتي أقيمت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب مطلع العام 2020، وشهدت تأهل لاعب المنتخب السعودي على الخضراوي، ولاعبة المنتخب السوري هند ظاظا، في الوقت الذي كان فيه التأهل قريبا من لاعبي المنتخب الوطني زيد أبو يمن وشقيقته سوار.

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