تحديد قيمة مكافآت لاعبي المنتخب.. التأديبية تعاقب السلط وتلفت نظر مدربين ولاعبين

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

تحديد قيمة مكافآت لاعبي المنتخب

حدد اتحاد كرة القدم، قيمة مكافآت لاعبي المنتخب الوطني، بعد إنجازهم الأخير في بطولة كأس آسيا التي أقيمت مؤخرا في قطر، وحل فيها المنتخب في المركز الثاني بعد خسارة المباراة النهائية أمام منتخب قطر بنتيجة 1-3.

وينتظر أن يقوم اتحاد الكرة، بقيد قيمة المكافأة في حسابات اللاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تتراوح مكافأة كل لاعب ما بين 50 و60 ألف دولار، تسلم منها اللاعبون 13 ألف دولار (3 آلاف مكافأة التأهل لدور الستة عشر و10 آلاف مكافأة التأهل لدور الثمانية)، بانتظار قيد ما تبقى من قيمة المكافأة قريبا في حسابات نجوم المنتخب.

وكان اللاعبون تسلموا، خلال تواجدهم في قطر، مكافأة خاصة قيمتها 5 آلاف دينار، لم يتم رصدها من قيمة المكافآت التي خصصها الاتحاد للمنتخب.

حرمان رئيس نادي السلط ولفت نظر 6 مدربين و3 لاعبين لمخالفات الرقابة المالية

قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، حرمان رئيس نادي السلط خالد عربيات، وأمين سر النادي مهند الجزازي من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر، بسبب ما أسمته اللجنة بمخالفة تعليمات الرقابة المالية.

كما قررت اللجنة التأديبية وللسبب نفسه، توجيه لفت نظر للمدربين جمال أبو عابد وماهر أبو هنطش وعثمان الحسنات ومعتز ياسين وسمير رحال وأمجد الشعيبي، إلى جانب اللاعبين عبدالله ذيب ومحمد مصطفى ومقداد عارف.

كما تقرر أيضا تقييد عدد لاعبي نادي السلط الذين يمكن للنادي تسجيلهم في قائمة الفريق للموسم الكروي 2024-2025 إلى 20 لاعبا بدلا من 25 لاعبا.

وقالت اللجنة إنه سبق وأن تسلمت كتابين من اتحاد الكرة، يشيران إلى مخالفة نادي السلط لتعليمات الرقابة المالية، الأمر الذي دفعها للاستماع إلى أقوال رئيس نادي السلط وأمين السر والمدربين أبو عابد والحسنات والشعيبي ورحال وأبو هنطش ومعتز ياسين (الذي قدم شكوى ضد السلط عندما كان حارسا لمرمى الفريق) واللاعبين عبدالله ذيب ومقداد عارف ومحمد مصطفى، حيث استمعت إلى الجميع، قبل أن تتخذ قراراتها بهذا الشأن.

وقالت اللجنة، في خطاب للمعنيين في القضية "على ضوء البيانات المقدمة، وحيث ثبت للجنة من خلال كتاب اتحاد الكرة وإفادات المعنيين في الموضوع، أن نادي السلط قد قام بتقديم معلومات ومعززات غير صحيحة للاتحاد من خلال تقديم عقود لا تمثل القيمة الفعلية للالتزام المالي وتقديم موازنات تقديرية بناء على هذه القيم غير الفعلية ومن ثم الاتفاق مع المدربين أو اللاعبين، وحسب واقع الحال على قيم أعلى أخرى يتم تثبيتها من خلال شيكات أو إقرارات خطية، وهو ما تم بناء على اتفاق بين النادي من جهة والمدربين واللاعبين من جهة أخرى حسب واقع الحال، وهو ما ينطوي على إخلال بالتزامات النادي بتقديم موازنته التقديرية".

سعادة وعلوان يقودان الخور للصدارة في قطر

قاد نجما المنتخب الوطني لكرة القدم، المحترفان في فريق الخور القطري إبراهيم سعادة وعلي علوان، فريقهما لصدارة دوري الدرجة الثانية، بعد الفوز الأخير الذي تحقق على فريق الشيحانية بنتيجة 3-0.

وتألق سعادة في المباراة، بصناعته للأهداف الثلاثة، فيما سجل علوان هدفا من أهداف فريقه.

وكان علوان الذي انضم حديثا للخور، قد نجح في تسجيل 3 أهداف في مباراتين، ليثبت علو كعبة، فيما يؤكد سعادة في كل مباراة قدرته على هندسة هجمات فريقه وصناعتها في منتصف الملعب، ليحظى بإشادة جمهور الفريق.

كواليس النجوم

. المحترف الأردني في فريق مونبيلييه الفرنسي موسى التعمري، سجل هدف فريقه الوحيد في مرمى فريق مرسيليا في مباراة الدوري الفرنسي التي أقيمت أول من أمس، وانتهت بفوز مرسيليا 4-1.

. المحترف الأردني في فريق الوكرة القطري عمر صلاح، أكد، في تصريحات إعلامية، أن مباراة فريقه أمام السد أول من أمس، ضمن الدوري القطري، كانت مشحونة وعصيبة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.. عمر صلاح الذي يلعب في صفوف المنتخب الأولمبي لكرة القدم، يقدم مستويات جيدة مع فريقه القطري، ما جعله محط أنظار القطريين.

. اللاعب فيصل أبو شنب، وقع على كشوفات فريق الفيصلي بعد نجاحه في فسخ عقده مع فريق شباب الأردن.. اللاعب سيحصل من الفيصلي على 10 آلاف دينار لمدة نصف موسم، فيما سيحصل في الموسم المقبل على 30 ألف دينار.. في حال خرج اللاعب في عقد احترافي خارجي يزيد على 150 ألف دولار، فإن الفيصلي سيحصل على 30 % من قيمة العقد.

. عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية، شاركوا في حفل زفاف حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الوحدات عبدالله الفاخوري، أول من أمس.