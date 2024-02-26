Tuesday, 27 February 2024 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المتسابقون الأردنيون في رياضة السيارات يواجهون التحديات بحثا عن العالمية

2/26/2024 10:11:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - الشغف وعشق رياضة السيارات جعل المتسابقين الأردنيين يواجهون بشجاعة التحديات والصعوبات، بحثا عن الوصول إلى القمة من خلال المشاركة في السباقات العالمية والإقليمية‎.‎
ولم تكن رحلة المتسابقين سهلة في مواجهة الصعوبات، تمهيدا للمشاركة في بطولات إقليمية وعالمية في سباقات الدرفت والكارتينغ وبطولة العالم للراليات، بانتظار توسيع قاعدة المشاركة لاحقا في المنافسات العالمية في حال تخطى المتسابقون كل الصعوبات وما أكثرها.
كما أن خبرة الكوادر الأردنية في رياضة السيارات تساهم في إقامة سباقات بطولة العالم للراليات ‏الصحراوية "الباها " والدرفت وراليات الشرق الأوسط ورالي جميل للسيدات وغيرها من ‏السباقات المؤثرة، وكثير من أبطال العرب في رياضة السيارات انطلقوا من الأردن نحو ‏العالمية.‏
واعتبرت المتسابقة نانسي المجالي، أن تحقيق أقصى درجات الاحتراف بالدرجة الأولى، يتطلب توفير ‏الدعم والرعاية المناسبة للرياضيين، ما يؤدي إلى تحسين أدائهم، وهو ما يحدث بالفعل في ‏الفترة الحالية.
وقالت: "أصبح الاهتمام كبيرا بالعنصر ‏النسوي في سباقات السيارات في المنطقة وعلى سبيل المثال في السعودية دخلت السيدات عالم ‏الاحتراف بقوة".‏
وأضافت: لتحقيق الاحتراف للمتسابقين لا بد من تضافر الجهود كافة، من قبل المؤسسات ‏الأهلية والخاصة، وتسليط الضوء على المتسابقين بشكل أكبر من خلال الجهات الإعلامية.‏
وأردفت: "أتمنى أن يصبح الاحتراف، حقيقة في رياضة السيارات، حيث لا يستطيع أحد أن ‏يشكك بالمواهب الأردنية في هذه الرياضة، حيث إننا أحدثنا فارقا في السباقات على المستويات كافة".‏
وقال الملاح عطا الحمود: "في يومنا الحالي يعد موضوع الاحتراف أمرا مهما في رياضة ‏السيارات، مؤخرا خضت تجربتي الأولى في بطولة العالم للراليات على مسار ثلجي من خلال ‏رالي السويد، وفي تجربتي الاحترافية هذه اختلفت الأمور علي، صحيح أننا أحدثنا فارقا، إلا أن الأمر تطلب تجهيز سيارة ‏السباق بشكل مختلف، كما توجب علينا تلبية المتطلبات العالمية من قبل المنظمين، والتوقيع ‏على نماذج للتدريبات وتوفير أجهزة مخصصة للملاحة حسب القوانين، وللوصول للاحتراف لا ‏بد للمتسابقين والملاحين، من أن يكونوا مطلعين بشكل كبير على قوانين رياضة السيارات ‏العالمية، وبالنسبة للملاح المشارك في سباقات على المستويات العالمية أو الشرق أوسطية أو ‏المحلية، فيجب عليه الاطلاع على القوانين وإدراكها بشكل كبير، والحرص على تطبيقها كونها ‏تساهم في تحقيق الفوز في السباقات، وعلى سبيل المثال خرج المتسابق القطري ناصر العطية ‏في اليوم الأول من رالي قطر الدولي بسبب مخالفته للقوانين، وفرضت عليه غرامة 30 دقيقة".‏
وأضاف:" يجب على الملاحين والمتسابقين تطوير أنفسهم والاطلاع على طريقة قيادة ‏المتسابقين المحترفين لسياراتهم في السباقات العالمية، وكيفية ضبط معايير السيارة، وكلما كانت ‏ملاحظات الملاح دقيقة وواضحة، يسهل عليه السباق في الراليات، كما أن الإعداد ‏الجيد في البطولة المحلية يجعل الملاحين والمتسابقين جاهزين للمنافسة في بطولة ‏الشرق الأوسط، وفي أي بطولة عالمية".‏
وقال المتسابق سلامة القماز: "عملية الاحتراف تتطلب التفرغ الكامل والوضع حاليا لا يسمح بذلك، لعدم وجود ‏دعم مادي، كما يجب على المتسابقين الاستعداد جيدا والتدريب بشكل يومي، ومع توفر الدعم يستطيعون شراء ‏سيارات مجهزة تساعدهم على دخول سباقات إقليمية وعالمية، وبالتالي توفر فريق صيانة جيد يقف على تجهيز ‏سيارات السباق‎".
وأكد المتسابق شادي شعبان: "لا بد من الانسجام والتوافق بين المتسابق وملاحه، وتوفر الشغف ‏والحب لرياضة السيارات، والوصول إلى التطوير والإبداع في السباقات، يتطلب إرادة قوية من ‏أجل الوصول إلى الهدف المنشود والوصول لمراكز متقدمة، ومن الضروي جدا توفر الدعم ‏المادي، وفي حال توفر الدعم، يستطيع المتسابق أن يوفر فريقا للصيانة يساعده في ‏الإعداد الجيد للسباقات. منذ أعوام قمنا بتجهيز السيارة بشكل جيد وطورنا من أنفسنا من أجل ‏المنافسة في بطولة الشرق الأوسط ضمن المراكز الأولى".‏
وقال المتسابق مصطفى عطاري: "نحن نحاول، بكل صدق، بأقصى قوتنا التفرغ للرياضة، ‏وأن نصبح متسابقين محترفين، الأمر يتطلب الكثير من العمل، ويجب على المتسابقين تطوير ‏أنفسهم من أجل صناعة جيل من المحترفين، خاصة وأن المتسابقين الواعدين أثبتوا جدارتهم في ‏سباقات مهمة ومتعددة على المستوى الإقليمي، سواء أكانت للراليات أو للسرعة أو الدرفت أو ‏الكارتينع".

MENAFN26022024000072011014ID1107902875

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث