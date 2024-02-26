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النشميات يتطلع لنهائي غرب آسيا عبر بوابة المنتخب الفلسطيني

2/26/2024 10:11:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- يتطلع المنتخب النسوي لكرة القدم، للتأهل إلى نهائي غرب آسيا، عندما يلتقي نظيره الفلسطيني عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، في نصف نهائي البطولة التي تقام في مدينة جدة السعودية.
ويسعى المنتخب النسوي للوصول إلى النهائي في طريق البحث عن لقب جديد في البطولة.
وعلى الطرف الآخر، يلتقي المنتخب اللبناني نظيره النيبالي لحساب المواجهة الثانية من البطولة بنسختها الثامنة، علما بأن المباراة النهائية ستقام يوم الخميس المقبل.
ويهدف المدير الفني للمنتخب ماهر أبو هنطش، لمواصلة سلسلة الانتصارات في البطولة، إضافة للعروض الفنية الجيدة خلال الدور الأول، بعدما تأهل المنتخب عن المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد أن تغلب في الجولة الأولى على المنتخب السعودي بنتيجة 3-1، فيما سجل الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب غوام بالجولة الثانية، قبل أن يتجاوز المنتخب اللبناني بالجولة الثالثة بهدفين دون مقابل.
ويملك أبو هنطش خيارات فنية متنوعة في الخطوط كافة، وزادت القوة الهجومية المتاحة أمام الجهاز الفني بعد انضمام مهاجمة نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم سارة أبو صباح لصفوف النشميات، بعد غيابها عن مباريات الدور الأول بالبطولة، لارتباطها مع فريقها بمنافسات دوري الدرجة الأولى الألماني.
وتضم قائمة منتخب السيدات للمباراة المقبلة 23 لاعبة، وهن: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين حربي، لانا فراس، هيا خليل، العنود غازي، آية المجالي، رند أبو حسين، عليا نائل، نور زوقش، نور المشايخ، إيناس الجماعين، ياسمين الأجرب، زينة حازم، رزان الزاغة، بانة البيطار، ميساء جبارة، روزبهان فريج، تالا البرغوثي، لينا الصاحب، لين البطوش وسارة أبو صباح.
ويدرك المنتخب أهمية احترام قدرات المنتخب الفلسطيني الذي قدم مستويات فنية متطور خلال البطولة، ونجح في التأهل كثاني المجموعة الثانية، ويملك العديد من الأوراق الفنية القادرة على مجاراة لاعبات المنتخب، وتبدو الأوراق الفنية مكشوفة في صفوف المنتخبين، مع أفضلية للاعبات المنتخب الوطني اللواتي يملكن الخبرة والإمكانيات الفنية المميزة.

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