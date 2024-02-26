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الأردن.. رئة المصارعة وقلبها النابض في منطقة الشرق الأوسط

2/26/2024 10:11:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يقدم اتحاد المصارعة، ملفه الرياضي التطويري والتنظيمي بالطريقة المثالية أمام العالم بأسره، وذلك بعدما حظي بثقة الاتحادات العربي والآسيوي والعالمي لتنظيم ثلاث بطولات دولية في أوقات متقاربة من العام الحالي.
ويعود الأردن لاستضافة بطولة العرب للفئتين حرة وروماني تحت 17 و23 عاما بالفترة من 22 إلى 26 أيار (مايو) المقبل، وذلك منذ استضافته بطولة العرب للشباب تحت 23 عاما في "صالة الأرينا" العام 2013، ويعقبها باستضافة بطولة آسيا للفئتين نفسهما في الفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل، ثم ينظم بطولة العالم للفئة تحت 17 عاما في الفترة من 19 إلى 24 آب (أغسطس) المقبل.
ويستند اتحاد المصارعة في تقديم ملفات الاستضافة على قدراته التنظيمية وكفاءته في إنجاز الترتيبات اللوجستية كافة، وتأمين الوفود ووجود مرافق تنسجم مع متطلبات الاتحادات الدولية، فضلا عن الطقس المعتدل والبيئة الآمنة والمحفزة، ما يؤكد أن العاصمة عمان أصبحت "قبلة" المصارعة في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي.
وإذا كانت أسماء نجوم اللعبة السابقين، مرادفة لسيطرتهم ونجاحاتهم السابقة على منصات التتويج في حقب زمنية مضت، فإن اسما آخر يعتبر أكثر تواضعا وتألقا، وهو المهندس محمد العواملة، الذي بات اسمه مألوفا أكثر بالنسبة إلى عشاق المصارعة، في ظل فترة الازدهار الكبيرة التي أصابت اللعبة خلال فترة رئاسته.
ويرى م.محمد العواملة رئيس اتحاد المصارعة، أن الأردن نجح في الحصول على ثقة الاتحادات العربية والآسيوية والدولية، نظير قدراته التي أثبتها في الجوانب المتعلقة بإدارة الفعاليات الضخمة، وبما يؤكد سير اتحاد المصارعة بخطوات ثابتة ومدروسة نحو تطبيق خطة التطوير على أرض الواقع.
ويقول العواملة في حديثه الخاص لـ (الغد): "منح الأردن هذه الاستضافات يشكل دعما كبيرا لنا من أجل الاستثمار وتأمين إيرادات مالية جيدة للاتحاد، وذلك لمساعدتنا في تنفيذ خطط التطوير وزيادة القاعدة"، مشددا على أن أشكال الدعم المتوقعة تتنوع بين تأمين الأبسطة وعقد الدورات التدريبية للحكام وتأمين المعسكرات وضمان المشاركات للاعبين المحليين من أجل الاحتكاك وكسب خبرة الوقوف على البساط".
واستطرد: "توسيع القاعدة يأتي عبر فتح آفاق للاعبين بإقامة المعسكرات وتنظيم البطولات الدولية وإشراكهم فيها، وذلك حتى تكبر القاعدة ونحقق الهدف الأسمى لمنظومة اللعبة كاملة، والمتمثل بالعودة إلى منصات التتويج القارية والعالمية".
ولم يخف العواملة، الأبعاد الأخرى المتحققة للأردن من توالي الاستضافات الدولية، مشيرا في هذا الصدد: "من المهم استضافة مثل هذه البطولات التي تحظى بمشاركة واسعة للاعبين من مختلف دول العالم، وذلك لعكس حقيقة أن الأردن بلد آمن ومضياف"، لافتا إلى أن الاستضافات الثلاث ستنعش القطاع السياحي مع توقعات بتوافد أكثر من 5 آلاف زائر للمملكة خلال فترة زمنية قصيرة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للمصارعة، صالح الزريقات، أن الأردن خطف أنظار العالم في فترة زمنية قصيرة، وذلك نظير التنظيم المثالي الذي أظهره في استضافته الأخيرة لبطولتي آسيا والعالم.
ويقول الزريقات في حديثه الخاص لـ "الغد": "لم يكن طريق الأردن سهلا في الحصول على استضافة البطولات الدولية وكسب ثقة الاتحادات القارية، اليوم أصبحت المملكة محط أنظار الجميع، وباتت تضاهي دولا كبرى في ملفات الترشيح، كونها واجهة رياضية وسياحية وذات مناخ معتدل وبيئة آمنة".
وحول الانعكاسات الفنية المتوقعة على اللاعبين العرب من الاستضافات الدولية، يقول: "كثرة الاحتكاك ستعود بالفائدة على اللاعبين على المدى البعيد، وسيقف اللاعبان الأردني والعربي ندا قويا للاعبين الأجانب في السنوات المقبلة"، مؤكدا امتلاك المملكة خامات واعدة تبشر بمستقبل مشرق للمصارعة الأردنية.
ويجسد زخم الاستضافات الدولية للأردن، تبعات النجاحات للاستضافات السابقة، وبما يؤكد ثقة الاتحادات العربي والآسيوي والدولي بقدرة المملكة على تطوير اللعبة في منطقة الشرق الأوسط، نظير السمعة الطيبة التي بات الأردن يحظى بها في تنظيم البطولات، كما تمثل الاستضافات دعما جديدا لاتحاد المصارعة في برامجه وآلية التنفيذ، للمساهمة في زيادة نشر اللعبة وتوسيع قاعدة اللاعبين بين دول المنطقة.
وسبق لاتحاد المصارعة استضافة بطولة آسيا تحت 15 و20 عاما، وبطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

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