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تعثر جديد للوحدات.. ثلاثية تحيي آمال الفيصلي.. وعودة الرمثا لسكة الانتصارات

2/26/2024 10:11:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- تعثر فريق الوحدات مجددا تحت قيادة مدربه الجديد أمجد أبو طعيمة، بتعادله 0-0 أمس مع نظيره الأهلي، في الموقعة التي احتضنها ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.
وفقد الوحدات نقطتين مهمتين في سباقه على الصدارة مع الحسين إربد، ليصل الفارق إلى 7 نقاط بينهما لصالح الأخير، علما بأن“الأخضر” خسر للمرة الأولى بالدوري مؤخرا أمام الحسين.
وعاد الفيصلي بالنقاط كاملة من ملعب مستضيفه السلط بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، ليحيي آماله بالمنافسة على لقب الدوري، في المباراة التي شهدت تسجيل أسرع أهداف دوري المحترفين للموسم الحالي، بعد مرور 22 ثانية عبر رزق بني هاني.
واستعاد الرمثا نغمة الانتصارات بفوز مثير على مغير السرحان بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت على ستاد الحسن في مدينة إربد.
وأسفرت الجولة ذاتها عن تعادل معان والجليل بدون أهداف، والنتيجة ذاتها سيطرت على مواجهة سحاب وشباب العقبة، فيما انتزع الحسين إربد فوزا قاتلا من ميدان مستضيفه شباب الأردن بهدف وحيد.
واستمر الحسين إربد بصدارة الترتيب وبرصيده 34 نقطة، وحل الوحدات ثانيا برصيد 27 نقطة وبفارق المواجهات عن الفيصلي صاحب المركز الثالث، وجاء الرمثا رابعا برصيد 19 نقطة، يليه شباب العقبة (15 نقطة)، معان (14 نقطة)، شباب الأردن (13 نقطة)، مغير السرحان (11 نقطة)، السلط (10 نقاط)، والجليل والأهلي وسحاب 9 نقاط.
الأهلي 0 الوحدات 0
مثل الأهلي: ربيع عز الدين، يزن الغرابلة، ليث أبو رحال، فيفيان كوا آسي، ماهر الشحري (عون اللوزي)، بهاء الشملتي، أحمد إلياس، علي العزاوي، خالد صياحين (محمد عز الدين)، إبراهيم الجوابرة (أنس بني عودة) وخالد الدردور (محمد مراعبة).
المدير الفني: عماد رشاد
مثل الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، يوسف أبو الجزر، مهند أبو طه، محمود شوكت، أحمد سمير (محمود زعترة)، عامر جاموس، أحمد سريوة (كريست كوفوما)، محمد عبد المطلب“بوغبا” (أنس العوضات) وسيدريك هنري.
المدير الفني: أسامة أبو طعيمة
الحكام: أحمد يعقوب حكما للساحة، المساعد الأول أحمد سمارة، المساعد الثاني مراد الذيبة والحكم الرابع إبراهيم سمارة.
الإنذارات: عرفات الحاج، مهند أبو طه (الوحدات)ـ، وبطاقة حمراء بطاقة حمراء لعلي العزاوي (الأهلي)
فرص اللقاء
- قطع صياحين الكرة من دفاعات الوحدات وسدد كرة أرضية قوية أبعدها الفاخوري عن مرماه (16).
- رفع شوكت كرة بالمقاس على رأس أبو الجزر الذي لم يجد التعامل معها لتمر محاولته بجانب المرمى (26).
- تسلم عبد المطلب كرة من جاموس أمام المرمى وسددها بدون تركيز خارج الخشبات الثلاث (45+4).
- سدد جاموس كرة قوية من مسافة بعيدة تصدى لها عز الدين باقتدار (47).
- سدد العوضات كرة قوية أبعدها الحارس أمام هنري الذي تابعها بالعارضة لتعود لشلباية الذي سددها وأنقذ عز الدين مرماه مرة أخرى (53).
- أطلق كوفوما كرة صاروخية من الطرف مرت بجوار المرمى (62).
- تألق عز الدين في إبعاد تسديدة العوضات الذكية من بعيد (79).
- واصل عز الدين حضوره المميز بالتصدي لتسديدة جاموس المتقنة (84).
- أهدر شلباية فرصة ثمينة للتقدم بتسديد الكرة من مسافة قريبة فوق المرمى (84).
- منع عز الدين مهاجم الوحدات هنري من زيارة الشباك بتسديدة قوية أبعدها لركنية (85).
السلط 0 الفيصلي 3
 مثل السلط: قتيبة دعسان، عصام سميري (محمد الزغيرات)، محمد زريقات، محمد مصطفى، عبد الله المناصرة (خليل بني عطية)، خالد العسولي، محمد العدوان (محمد غانم)، حمد البلاونة (محمود جمال)، محمود موافي (عاصم أبو التين)، عبد الله ذيب وعدي القرا.
المدير الفني: عمار الزريقي.
مثل الفيصلي: نور الدين بني عطية، سالم العجالين، حسام أبو الذهب، مهند خير الله، إحسان حداد (مصعب البطاط)، خالد زكريا، عبيدة السمارنة، عارف الحاج (صهيب أبو هشهش)، يوسف أبو جلبوش“صيصا” (قصي المنصوري)، رزق بني هاني (سند جعارة) وبكر كلبونة (رونالد وانجا).
المدير الفني: أحمد هايل.
الحكام: محمد مفيد حكما للساحة، المساعد الأول محمود ظاهر، المساعد الثاني أيمن عبيدات والحكم الرابع وسيم طبيشات.
الإنذارات: عبد الله ذيب، محمد مصطفى، محمد غانم (السلط)
سيناريو الأهداف
- انطلق لاعب الفيصلي عارف الحاج من ميسرة السلط وأرسل كرة عرضية لرزق بني هاني الذي أكملها برأسه في المرمى (1).
- مرر لاعب الفيصلي حسام أبو الذهب كرة طولية من منتصف الملعب، استقبلها رزق بني هاني الذي راوغ الحارس ووضعها في الشباك (77).
- تقدم لاعب الفيصلي صهيب أبو هشهش بالكرة وهيأها لنفسه بصورة جيدة، قبل أن يسددها بقوة على يمين مرمى السلط (90).
فرص المباراة
 - سدد الحاج كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ردها دعسان (6).
- ارتقى أبو جلبوش للكرة العرضية برأسه، لكن محاولته جاءت ضعيفة في أحضان دعسان (12).
- كرة عرضية من ميمنة الفيصلي على رأس كلبونة أوقفها حارس السلط (27).
- نفذ أبو جلبوش ركلة ثابتة تابعها خير الله برأسه بجانب المرمى (43).
- تصدى دعسان لركلة الجزاء الذي نفذها الحاج بعد تسديدها على يسار الحارس (45+4).
- أهدر أبو جلبوش فرصة ثمينة بتسديده كرة زاحفة مرت بجانب القائم الأيسر (56).
- سدد السمارنة كرة قوية أبعدها دعسان بأطراف أصابعه (64).
- حاول البديل وانجا تعزيز النتيجة بتسديدة مرت بجانب المرمى بقليل (71).
الرمثا 4 مغير السرحان 2
مثل الرمثا: عبد الله الشقران، عبد الرحمن الدرايسة، أحمد المغربي، المعتصم بالله الزعبي، خالد أبو عاقولة، إبراهيم الخب، أحمد السلمان، مجد الزعبي، بشار الذيابات، علي العزايزة ومحمد الزعبي.
المدير الفني: وسيم البزور.
مغير السرحان: أحمد عرباش، سبيع الحموي، قصي طنوس، محمود فريتخ، أحمد السليم، غيث العثامنة، مجاهد الزواهرة، حمزة الشمالي، يزيد المساعيد، كريم أبو سعيد ومحمد الجوهري.
المدير الفني: خالد الدبوبي.
الحكام: عمر المعاني حكما للساحة، المساعد الأول حمزة سعادة، المساعد الثاني محمد محرم، وصدام عمارة رابعا.
سيناريو الأهداف
- اخترق لاعب الرمثا علي العزايزة دفاعات مغير السرحان من الجهة اليمنى ورفع كرة استقبلها زميله أحمد المغربي وسدد بسقف المرمى (15).
- أخطأ حارس الرمثا عبد الله الشقران في إبعاد الكرة لتصل لمدافع مغير السرحان قصي طنوس الذي سددها قوية في المرمى (25).
- انبرى لاعب مغير السرحان مجاهد الزواهرة لتنفيذ ركلة الجزاء الذي سددها على يسار حارس مرمى الرمثا (45+2).
- سدد لاعب الرمثا أحمد السلمان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأحد المدافعين قبل استقرارها بالشباك (48).
- نفذ لاعب الرمثا محمد الزعبي ركلة جزاء سددها على يسار حارس مرمى مغير السرحان (53).
- منح لاعب الرمثا أحمد السلمان كرة مميزة لزميله مجد الزعبي الذي تسلمها بين المدافعين وراوغ حارس المرمى ودك الكرة بالشباك (72).

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