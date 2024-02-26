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صقور الأردن يرد أطماع الأخضر السعودي في تصفيات آسيا

2/26/2024 10:11:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - حقق المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، فوزا مثيرا على نظيره المنتخب السعودي بنتيجة 79-64 (النصف الأول 39-38)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثانية من النافذة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025.
وفي المباراة الثانية الثانية بالمجموعة والتي أقيمت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، فاز المنتخب العراقي على مستضيفه المنتخب الفلسطيني بنتيجة 75-72.
ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب فرق مجموعته الرابعة، يليه المنتخبان السعودي والعراقي في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 3 نقاط لكل فريق، فيما يتذيل المنتخب الفلسطيني الترتيب برصيد نقطتين من خسارتين متتاليتين.
ويستأنف“صقور الأردن” مشواره في التصفيات الآسيوية بخوض النافذة الثانية، والتي تقام في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بمواجهة منتخبي العراق وفلسطين.
الأردن 79 السعودية 64
 جدد المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اعتماده على الخماسي، فريدي ابراهيم وأمين أبو حواس وهاشم عباس والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون وأحمد الدويري، فيما اعتمد الأرجنتيني نيستور غارسيا مدرب المنتخب السعودي على الخماسي، مرزوق المولد وفهد بلال ومصعب القاضي ومثنى المرواني ومحمد السويلم.
وجاءت بداية قوية من جانب لاعبي الفريقين، مع اعتمادهما على سرعة التحول في نقل الكرة والقوة الدفاعية، ليتقدم المنتخب السعودي (18-16) في الفترة الأولى التي تشنجت فيها الأجواء بعد تعمد لاعب المنتخب السعودي محمد السويلم الاحتفاظ بكرة مشتركة مع الدويري.
وساهمت تحركات جيفرسون تحت السلتين والتصويبات الدقيقة لفريدي بمنح المنتخب الوطني أفضلية العودة إلى أجواء المباراة والتقدم في نتيجة النصف الأول (39-38) بعدما حسم الفترة الثانية (23-20).
ورغم البداية القوية للسويلم والمرواني في اللم والتسجيل تحت السلتين مع بداية الفترة الثالثة، إلا أن هدوء الدويري وخبرات جيفرسون وحيوية فريدي وعباس وأبو حواس، أعادت التقدم للمنتخب الوطني في النتيجة الإجمالية (59-49) مع حسمه الفترة الثالثة (20-11).
واستهل المرواني التسجيل للأخضر السعودي في بداية الفترة الأخيرة بسلة من المسافة البعيدة مع نقطة لمرزوق المولد من رمية حرة، ليرد جيفرسون بسلة من المسافة المتوسطة مع سلة للدويري من متابعة هجومية، ومع تبادل لاعبي الفريقين عملية التسجيل، كانت خبرات الدويري وشاهر وجيفرسون تمنح المنتخب الوطني أفضلية الفوز في النتيجة النهائية للمباراة (79-64) بعدما حسم الفترة الرابعة (20-15)، في مباراة مثيرة بتفاصيلها كافة.
وكان فريدي ابراهيم اللاعب الأبرز في صفوف المنتخب الوطني، بفاعلية 28+، بعدما سجل 24 نقطة و 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة، وبرز أيضا رونديه هوليس جيفرسون بتسجيل 19 نقطة و8 متابعات، وأحمد الدويري بـ16 نقاطة مع 6 متابعات.
في الطرف المقابل، تألق محمد السويلم مع المنتخب السعودي بفاعلية 22+، بعدما أحرز 17 نقطة و9 متابعات.

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