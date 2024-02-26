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الرواية الأردنية المعاصرة.. الخضور يكشف مواطن القوة والجمال بالنصوص

2/26/2024 10:11:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- ضمن سلسلة "فكر ومعرفة"، صدر عن وزارة الثقافة، كتاب نقدي بعنوان "إطلالات على الرواية الأردنية المعاصرة"، للشاعر والناقد وعضو رابطة الكتاب الأردنيين الدكتور سلطان الخضور.
يقول المؤلف، في تمهيده للكتاب، إنه يسلط الضوء على روايات أردنية معاصرة، في محاولات لإبراز ما تحتويه هذه الروايات من أفكار، حيث سعى للكشف عن مواطن القوة والجمال في هذه النصوص، والوقف على بعض المثالب أينما وجدت، محاولات تفكيك مفرداتها لدراستها دراسة نقدية لتعبيد الطريق للمتلقي وإبراز النقاط الرئيسة من أجل تسليط الضوء عليها.
والروايات هي؛ "لم أكن أتوقع" للشاعر د.راشد عيسى، يقدم فيها مساقا تربويا، ويتحدث عن دلالات المفردات في رواية "بأي ذنب أحببتك"، لأريج صافي الخصاونة، فيما يتناول رواية "ثقوب سرية في غابات الأمازون"، لمحمد ثامر التي يقدم فيها الروائي عرضا متسارعا للأحداث، أما رواية "روت لي حكايتها"، للدكتورة سوزان خلقي ففيها تمتطي صهوة الدراما، فيما تقدم رواية "بنش مارك" لتوفيق جاد، انعكاس المسمى والغلاف على المحتوى وعلاقته بنفسية الراوي.
أما رواية "لعن الفراعنة" للدكتور حسين منصور العمري، فهي تتحدث عن مؤشرات الانتماء، فيما تعالج رواية "يعقوبيل" لناصر القواسمي، عشرين مسألة، ويتناول المؤلف رواية "فلستبا"، للدكتور حسام عزمي العفوري، ويقدم قراءة في رواية "السجينة والسجان"، لحسن أبو هنية التراكيب والمعاني، وفي أخرى يتحدث عن الوهم، وهي رواية "تقاسيم على جدار الوهم" للدكتور أنور الشعر.
ويشير الخضور إلى أن النقد الأدبي يختلف في طرائقه وأساليبه ومحدداته ونتاجاته من ناقد إلى آخر، مما ينتج بالتالي تباينا في وجهات النظر، ويعود ذلك إلى اختلاف الرؤى وتعدد القراءات، وبالتالي اختلاف في النتاجات النقدية، لأن الأمر لا يناقش قاعدة علمية أو رياضية ثابتة ومتقاربة الاستنتاجات، بل هو الأدب المتنوع في أغراضه ورؤاه ونتاجاته ومشاربه، رغم الاتفاق على المبدأ العام، وهو معاينة النص معاينة نقدية شاملة، أو التركيز على ما يراه الناقد مفيدا، ويعطي المتلقي تصورا واضحا عن المنتج الأدبي الذي بين يديه سعيا للتجويد والتجديد والتحسين، ويعكس وجهة نظر الناقد بلا تحيز، مستغلا الدلالات النصية ليخرج بنص جديد.
في خاتمة الكتاب، يقول الخضور إنه من خلال هذه الشهادات والقراءات النقدية، اختار أن يستند التبويب بحسب الكتابة، لافتا إلى أن الهدف من هذا الكتاب هو تقديم مادة في النقد الأدبي تساعد على إثراء النهج النقدي من جهة، وتساعد المتلقي على الوقوف على المرامي والأهداف التي أراد الكاتب التعبير عنها من خلال النص من وجهة نظر الناقد، مع تأكيده أن أي نص أدبي كاللوحة الفنية، قد يكون له عدة قراءات تتماشى مع ذوق المتلقي وقدرته على هضم مفردات النص، وقد تختلف هذه القراءات من ناقد لآخر.
ويشير الخضور إلى أنه اعتمد في هذا الكتاب على المنهج التحليلي التفكيكي الذي يعتمد التفسير بناء على ما يرد في النص من مفردات، حيث تعامل مع كل نص كجزء منفصل عن الكاتب، إلا ما تفرضه المعطيات الدالة الواردة في بعض النصوص.
تضم سلسلة "فكر ومعرفة" التي تصدرها وزارة الثقافة، خمس سلاسل، تعمل على سد النقص في المكتبة المحلية والعربية من منشورات مهمة في حقول معرفية مختلفة، فجاءت هذه السلسلة التي تسعى إلى خلق الوعي والإدراك وتنمية التفكير وفهم الحقائق وسياقات التاريخ والحياة، وتفسير النتائج والتجربة الإنسانية، وخلق التأمل الفلسفي ضمن آليات المنطق والتحليل العلمي.
كما تهدف سلسلة الفلسفة للشباب إلى تشجيع الأجيال الجديدة للإفادة من مناهج الفلسفة في فهم العالم المعاصر وتوعية الرأي العام بأهمية الفلسفة واستخدامها نقديا لمعالجة طروحات العولمة وعصر الحداثة وسلسلة الكتاب الأول التي تعنى بنشر الكتاب الأول للمؤلفين كباكورة لأعمالهم المستقبلية، مع مراعاة الإبداعية والشروط الكتابية الناضجة.
أما سلسلة "سرد وشعر" فهي تعنى بالكتابات الشعرية والسردية المهمة المغايرة والمختلفة في الطرح والشكل، ذات الجودة والمكانة في تحقيق إضافة نوعية للمكتبة المحلية والعربية، فيما تختص سلسلة "شغف" بالمخطوطات الموجهة للطفل، شعرا ونثرا، وتراعي حاجات الطفل الفكرية والنفسية والوجدانية وتحقق شروطها الفنية والجمالية والإبداعية.

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