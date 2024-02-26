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بلاستيك حيوي من قشر الموز.. فوائد بيئية

2/26/2024 10:11:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- تستغرق الأكياس البلاستيكية ما يصل إلى 20 عاما كي تتحلل، وهو ما يجعلها تمثل مشكلة بيئية كبيرة، مما دفع الباحثين إلى محاولة البحث عن بدائل قابلة للتحلل الحيوي، ومن هذه البدائل ما قدمته دراسة نشرت بدورية "الكيمياء والصيدلة المستدامة"، وكانت قائمة على "قشر الموز".
والعثور على ألياف من المخلفات الزراعية المختلفة لتوظيفها في إنشاء مواد تعبئة قابلة للتحلل، ليست محاولة جديدة، ولكن الجديد في تلك المحاولة التي قام بها باحثون من جامعة ولاية داكوتا الجنوبية بأميركا، أنها أوجدت طريقة سهلة تعتمد على واحد من أكثر المخلفات شيوعا وهو "قشر الموز".
لماذا الموز؟
ووفق بيان صحفي أصدرته جامعة ولاية داكوتا الجنوبية عن تلك الدراسة، فإن "الموز أكثر الفواكه شعبية واستهلاكا على نطاق واسع في العالم، كما أنه رابع أكثر المحاصيل زراعة في العالم بعد الأرز والقمح والذرة فقط، وينتج عن استهلاكه ما يقرب من 36 مليون طن من القشور كل عام ويتخلص من معظمها نفايات. وعلاوة على ذلك، زاد إنتاجه بنسبة 10 % بين العامين 2010 و2020، ومن المتوقع أن يستمر في النمو خلال العقد المقبل، وهو ما يعد بزيادة كمية القشور، لذلك فإن هذه الكميات الضخمة تجعل منها حلا عمليا، مقارنة بغيرها من المخلفات".
ويوضح البيان، أنه "إضافة إلى الكميات الضخمة، فإن ألياف بقايا الموز تتكون في الغالب من مادة لجينوسليلوزية، وهي العنصر الرئيسي في صناعة البلاستيك الحيوي القابل للتحلل بسبب بنيتها القوية وقابليتها للتحلل البيولوجي وكثافتها المنخفضة وعدم سميتها".
من القشرة إلى البلاستيك
وتكشف الدراسة كيفية تحويل القشرة إلى بلاستيك عبر خطوات عدة، هي:
- معالجة القشر: فأولا يحول قشر الموز المستخدم إلى "نخالة" باستخدام الخلاط.
- استخلاص المادة اللجينية السليلوزية: تستخلص المادة اللجينية السليلوزية من قشر الموز باستخدام عملية المعالجة الكيميائية، وتشكل هذه المادة العنصر الرئيسي في صناعة الأغشية القابلة للتحلل.
- التبييض والتقطير والمعالجة: تخضع الألياف المستخرجة لعمليات التبييض والتقطير والمعالجة لتحضيرها لإنتاج أغشية التعبئة.
- إنتاج العبوات: تحضر الألياف المعالجة وتحول إلى أغشية.
- الاختبار: خضعت الأغشية الجديدة لاختبارات بهدف كشف خصائصها، بما في ذلك القوة والشفافية والقابلية للتحلل الحيوي.
نتائج واعدة للأغشية الجديدة
يكشف الأستاذ المشارك في كيمياء الأغذية بقسم علوم الألبان والأغذية بجامعة ولاية داكوتا الجنوبية بأميركا، والباحث الرئيسي بالدراسة، سرينيفاس جاناسوامي، عن نتائج الاختبارات التي أجريت على الأغشية الجديدة، وكانت على النحو الآتي:
- التحلل البيولوجي: تتحلل خلال 30 يوما عند نسبة رطوبة للتربة 21 %.
- الشفافية: كانت شفافة بدرجة كبيرة، وأكثر شفافية من الأغشية السابقة المصنوعة من منتجات ثانوية مختلفة، وهذه إحدى الخصائص الأساسية للأغشية، حيث يفضل المستهلكون التغليف الشفاف للحكم على مدى نضارة الطعام.
- قوة الشد والاستطالة: تعد القيم المرتبطة بقوة الشد والاستطالة مهمة للتنبؤ بما إذا كانت الأغشية ستصمد لفترات طويلة أثناء تغليف المواد الغذائية، وكانت القيم المرتبطة بأغشية قشر الموز أعلى من أكياس البقالة التجارية، حيث بلغت قوة شدتها 30 ميغاباسكالا (مقياس يستخدم بشكل شائع في الهندسة وعلوم المواد لقياس الإجهاد والضغط وقوة المواد، كما يستخدم للتعبير عن قوة الشد وقوة الضغط، وغيرها من الخواص الميكانيكية للمواد).
وانطلاقا من هذه النتائج الواعدة، خلص جاناسوامي إلى أن دراستهم تفتح آفاقا جديدة لقشر الموز وغيرها من المنتجات الثانوية لاستخدامها في تصميم وتطوير أغشية قابلة للتحلل تكون بديلة عن البلاستيك. -(الجزيرة نت)

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