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جبر الخواطر بسلوك طيب.. جسر للتواصل وبناء العلاقات

2/26/2024 10:11:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان- وسط عالم مليء بالتحديات والضغوطات، قد تصبح الكلمة الطيبة بمثابة حاجة أساسية وبلسم يداوي الجروح ويعيد البسمة إلى الوجوه المتعبة والمنهكة من هموم الحياة. حيث إن جبر الخواطر ليس مجرد سلوك، بل هو ضرورة نفسية واجتماعية تساهم في تحسين العلاقات الإنسانية وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع.
لا يحتاج هذا الأمر الكثير من الجهد، إن تم اتباعه مع المحيطين، فجبر الخواطر يبني جسورا من التواصل والتفاهم بين أفراد المجتمع، مما يعزز العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية ويمنح مشاعر إيجابية على من تغلف حياتهم المشاعر السلبية.
وورد جبر الخاطر في الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ".
تتحدث سلوى خالد وهي موظفة تعمل في قسم الاستقبال في إحدى المؤسسات الخاصة، عن موقف جبر الخاطر من قبل زميلة لها في المؤسسة تعمل في الأقسام الإدارية العليا.
تقول: "مررت بحالة نفسية صعبة جدا في الآونة الأخيرة، فأنا سيدة مطلقة ومسؤولياتي كثيرة، وما أحصل عليه من راتب يوفر جزءا من أساسيات الحياة، ما يجعل الحياة صعبة للغاية، ما أثر على صحتي وأدخلني إلى المستشفى، بسبب صدمة عصبية".
ولكن الأمر المفاجئ والذي غير من حياة سلوى عند عودتها إلى العمل، أن وجدت زميلتها التي تحدثت عنها سابقا ترحب بها بشكل كبير وأن المؤسسة لا تعني شيئا من دون ابتسامتها الجميلة وفق قولها التي تتفاءل كثيرا عند رؤيتها، وأقامت مع مجموعة من الزملاء والزميلات احتفالا بسيطا للمباركة بعودتها وتجميع مبلغا ماليا من الجميع.
وهنا تؤكد، أن هذه اللفتة أشعرتها بمكانتها ودعمها هذا الشيء معنويا، ما جعلها تستقيظ صباحا متلهفة إلى العمل، وتسعى للعمل لتطوير ذاتها وتحسين راتبها.
يؤكد اختصاصي علم النفس د. موسى مطارنة، أهمية جبر الخواطر في إصلاح العلاقات وتقديم الدعم النفسي للآخرين. فالكلمة الطيبة لها تأثير كبير على المزاج والتفاؤل، وتعتبر بمثابة بذور إيجابية تنمو داخل الفرد وتعزز لديه الثقة بالنفس.
ويؤكد أن أثر الكلمة الطيبة يتسارع في بناء جسور الفهم وتعزيز التواصل الفعال، والتعبير عن احترام مشاعر الآخر يحسن من نوعية العلاقات الاجتماعية ويعزز التواصل السلس بين الأفراد.
إلى ذلك، يشير مطارنة إلى أن جبر الخاطر عبر الكلمة الطيبة أو التصرف الطيب يشعر الآخر بالتقدير والمحبة ويسهم في تقوية الصلة بين الأشخاص، وبالتالي، يشعر بالاستقرار النفسي والراحة.
اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، يلفت إلى أن جبر الخواطر وتأثير الكلمة الطيبة أساسيين في بناء مجتمع صحي ومتوازن، إذ يمكن لهذا الأسلوب الإيجابي أن يعزز التواصل الفعال ويسهم في بناء علاقات قائمة على الاحترام والتضامن.
ويبين، أن هناك طرقا تساعد على هذا الفعل الطيب بين الناس منها، الاستماع الفعال بأن يكون الشخص حاضرا عندما يتحدث الآخرون، ومحاولة فهم مشاعرهم واحتياجاتهم من دون انقطاع.
ويضيف أنه من الضروري التفهم والتعاطف حيال تحديات الآخرين وتجنب الحكم السريع ومحاولة وضع نفسه في موقعهم، لافتا إلى أن التواصل الإيجابي باستخدم كلمات طيبة وتشجيعية لها أهمية في تعزيز الجوانب الإيجابية في الآخرين وإظهار تقدير لجهودهم.
ويتحدث خزاعي، عن أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحيدا، فهو كائن ينتمي إلى الجماعة، فمن يستطيع أن يقدم المساعدة عند الحاجة، سواء أكانت من خلال الكلمات أو الأفعال الفعالة فلا يبخل بذلك لما لها من أثر نفسي واجتماعي جميل.
ويشدد على الاحترام، كاحترم آراء الآخرين، حتى لو كانت مختلفة ما يساهم في تعزيز العلاقات الإيجابية، والتواصل والحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة، كالتحدث وحل النزاعات بشكل بناء.
وينصح خزاعي، أن التفكير قبل القول والتأكد من أن هذه الكلمات ستساهم في تحسين الموقف، وليست تفاقمه وتقدير الإنجازات بالاعتراف بجهود الآخرين ونجاحاتهم، وإظهار التقدير لهم.
وأخيرا يذكر خزاعي، أن جبر خواطر الآخرين يحتاج إلى صبر واستمرارية لبناء علاقات إيجابية تسهم في تعزيز التواصل وتعزيز الروابط البشرية.
ويعود مطارنة، ليؤكد أن جبر الخاطر هو علاقة متبادلة فأثرها الجميل على الناقل والمتلقي، ويمكن أن يقابلها الفرد بالتعبير عن الامتنان وتقديم الشكر صراحة للشخص الذي قام بجبر الخاطر، واستخدم كلمات صادقة للتعبيرعن امتنانه.
والتعبير يكون أن هذه الكلمات أثرت فيه وبتصرفاته إيجابيا على مزاجه أو رؤيته للموقف والتواصل المفتوح، فهذه خطوات تساعد على إمكانية بناء علاقة إيجابية تساعد على وجود داعم نفسي.
هذه الأفعال لها أثر طيب بحسب مطارنة، وحالة معدية فمن تلقى هذا الجبر يمكن أن يمنحه للآخر، لذلك، على الجميع السعي إلى نشر هذه القيم النبيلة في المجتمع، وأولها "جبر الخواطر".

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