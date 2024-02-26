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الفيلم السنغالي الحوالة.. مصائر الفقراء بعالم مليء بالقهر والظلم

2/26/2024 10:11:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- لعب مخرج الفيلم السنغالي "الحوالة" للمخرج عثمان سيمبان، دورا مضيئا في تاريخ السينما الإفريقية، وهو القادم إلى الفن السابع من حقل الكتابة الروائية، الذي استطاع فيهما أن يقدم إسهامات متعددة في التعبير عن قضايا وهموم ومآسي وطنه الأصلي السنغال وبلدان القارة الإفريقية، في مرحلة دقيقة مليئة بالتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية.
الفيلم الذي تعرضه شاشات قسم السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم، تحدث عنه عضو لجنة السينما في "شومان" الناقد السينمائي ناجح حسن، بأنه إنجاز شكل فتحا للسينما الإفريقية الجديدة الذي منحها كل هذا الازدهار والألق، وباتت موضع اهتمام عشاق الفن السابع في أرجاء العالم، مشيرا إلى أن المخرج السينمائي والروائي السنغالي عثمان سيمبان الذي رحل عن 85 عاما، يعد من أبرز صناع السينما في العالم الثالث عموما، وفي القارة الإفريقية على نحو خاص.
وقال إن براعة سيمبان، بانت في توظيفه المتين للظروف التي يعيش فيها مجتمعه، وارتباط الناس الفقراء هناك بتلك المفاهيم المستمدة من موروث لحضارة ضاربة في الجذور، كانت تظهر في اللغة السينمائية التي تحمل بصمة صانعها المليئة بألوان من الموسيقا القديمة ذات الإيقاعات الفريدة والمصاحبة لغناء بأصوات أناس عاديين محمل بكلمات تلخص ذكريات وآمالا وآلاما فردية وجماعية تعري منظومة القيم السائدة. وأضاف حسن، أنه في "الحوالة" أول أفلامه الروائية الطويلة، والذي قاده إلى شهرة عالمية باعتباره باكورة الإنجازات الروائية والملونة في القارة الإفريقية، والذي استمد أحداثه من أحد أعماله الأدبية بالعنوان ذاته، يحقق سيمبان في أسلوبية تجمع بين الواقعية والرمزية على خلفية من مظاهر الفساد التي تقبض على أركان بيئته، وذلك عندما يصدف أن يأتي إشعار لإنسان بسيط يخبره بضرورة مراجعة مكتب البريد لاستلام حوالة مالية من قريبه المهاجر إلى باريس. وهناك يتبين له ذلك الزيف والخداع من قبل الجيران والأصدقاء والموظفين الذين يبدأون بالنظر إليه كرجل صاحب ثروة سوف يمنحهم ما يسد به نهمهم وجوعهم، حيث يحيل الفيلم الانتقادات إلى مخلفات وسلوكيات المستعمر لبلده الذي أفرز فئة من الناس تتبلد فيها الأحاسيس والمشاعر الإنسانية أمام بريق المادة.
ونوه حسن إلى أن المخرج استعان بعدد وفير من الممثلين غير المحترفين والكومبارس، أغلبيتهم من أولئك المارة والموظفين وأصحاب المحلات الذين تصادف وجودهم لحظة تصوير الفيلم، مما يعكس ويؤكد قدرة سيمبان الفائقة على إدارة مجاميعهم، وتوظيفهم في خطاب الفيلم الفكري والجمالي عبر رحلة مثقلة بصنوف التعب والانتظار جراء الممارسات البيروقراطية في بيئته الفقيرة، في تصوير دقيق ومؤثر وبديع عن أحوال الناس في المجتمع الأفريقي الريفي وتوقهم للتحرر من الممارسات العتيقة.
حمل المخرج قضية مصائر أولئك الفقراء في عالم مليء بالقهر والظلم والتسلط، صورهم بحذق ومهارة وافتتان في عمل ينهج الغوص في واقع صعب مزنر بأطياف من مفردات اللغة السينمائية البديعة، التي تنهل من جماليات ونظريات تيار السينما الفقيرة.
وهو ما قاد الفيلم لأن يشق طريقه بين قامات السينما العالمية، واحتضنته مهرجانات وملتقيات كثيرة، بحيث أفردت لمخرجه مساحات من الاحتفاء والتكريم، فضلا عن التواجد بقوة في أغلبية مسابقات المهرجانات الدولية.
وأوضح أن سيمبان اتجه إلى الكاميرا السينمائية كوسيلة للتعبير عوضا عن كتابة الرواية التي أجاد تقنيتها ونقل بعض منها لاحقا إلى الشاشة البيضاء، نظرا لحجم الأمية المنتشر بين أبناء بلده السنغال، ولفهمه للسينما بأنها لغة الصورة كوسيط في تقديم رسالة يفهمها الأمي والفقير بالتوازي مع الغني والمثقف، وعرض في سائر أفلامه السينمائية المتنوعة والتي يختلط فيها التسجيلي والروائي، مشكلات الإنسان الإفريقي سواء ما تعلق منها داخل حدود بلده أو في المهجر، مشيرا فيها إلى علاقات الاضطهاد والتعسف الناتجة عن سلوكيات التمييز العنصري والممارسات الاستعمارية.
وبحسب حسن، انطلق سيمبان في مسيرته السينمائية بتحقيق الأفلام التسجيلية القصيرة، كما في أول أعماله "الحوذي" العام 1961، عقب دراسته الإخراج السينمائي في الاتحاد السوفييتي السابق، وفيه صور في ثلاثين دقيقة ذلك التناقض الواسع بين شرائح اجتماعية من خلال حوذي ينقل الركاب طوال يوم شاق طويل، مشيرا إلى المعاناة والقسوة التي تثقل الفئات الدنيا من المجتمع، ثم تتالت أفلام سيمبان الذي سبق له وأن عايش مجتمعات الغرب إبان عمله في مهن شاقة وبسيطة على أرصفة سواحل فرنسا، قبل أن ينجز أفلامه السينمائية الروائية الطويلة التي قدمته إلى العالم كمخرج من العالم الثالث يعي موضوع العلاقة بينه وبين الآخر كما جسد عبر أفلامه.

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