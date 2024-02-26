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سباق الخير في رمضان: أياد بيضاء تمتد للمحتاجين وتوفر المونة مبكرا

2/26/2024 10:11:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، تتسارع خطوات الخير وتتدافع أياد بيضاء لمساعدة المحتاجين في هذا الشهر المبارك لتلقي المساعدات الإنسانية التي تأتي من "أهل الخير" لتُعينهم على سدّ حاجة عائلاتهم وتأمين "مونة البيت" لهم.
يؤكد الكثيرون أهمية تقديم هذه المساعدة قبل أيامٍ من بداية الشهر الفضيل، مما يتيح للعائلات تأمين احتياجاتها الأساسية مبكرًا، ويقلل من الضغط والازدحام على شراء المواد التموينية قبل رمضان وقبل ارتفاع أسعارها.
أم أبراهيم عبدالرحمن، اعتادت على أن تخصص مبلغاً أو مساعدات معنوية لعدد من العائلات في منطقة تُعد من بؤر الفقر في المملكة، وهذا العام حرصت على تجميع ما تقوم به من تبرعات الفترات السابقة وأن تقدمها للعائلات خلال هذا الأسبوع، ليتمكنوا من تأمين احتياجاتهم مبكراً وألا يضطروا إلى الخروج من بيوتهم بشكل متكرر، خاصة أن رمضان لهذا العام قد يكون في أجواء باردة وماطرة أحياناً.
وتقول أم إبراهيم إنها في السابق كانت تتعمّد أن تجمع التبرعات بشكل شخصي من عائلتها وأقربائها، وتقوم بتقسيم وتوزيع المساعدات بداية ومنتصف ونهاية رمضان، ولكنها وبناءً على طلب بعض العائلات قررت أن يكون كل ما تقوم بجمعه من مساعدات أن تُقدم مباشرة لهم وقبل حلول الشهر الفضيل، إذ إن العائلات المحتاجة هي على دراية أكثر بمدى حاجتها والتوقيت المناسب لها.
وكما هي المساعدات الفردية والشخصية، هناك أيضاً المساعدات التي تُقدم من الجمعيات او المبادرات الخيرية التطوعية التي تسعى في كل وقت أن تقدم المساعدة والدعم للمحتاجين حسب حاجتهم للمتطلبات، ولكنها لهذا العام وبسبب تزامن الأجواء الباردة مع حلول رمضان، كان هناك تعديل أو زيادة في طبيعة المساعدات المقدمة، والتي تتضمن مستلزمات التدفئة إضافة إلى مساعدات أخرى من مواد تموينية وأخرى نقدية.
وفي حملتها الخيرية المستمرة، والتي يتضاعف حجمها مع قدوم شهر رمضان، عمل فريق جمعية مسار الخير للتنمية المستدامة على أن يكون مستعدا لتوزيع المساعدات منذ الأيام الماضية وتستمر حتى ما قبل وخلال رمضان، كما بين ذلك مؤسس الجمعية محمد القرالة.
ووفق القرالة، فإن كميات من المواد العينية تم توزيعها على عدد من العائلات في المناطق النائية بهدف التحضير لمونة رمضان في بيوتهم، بينما تم تزويد المطابخ الإنتاجية والمخابز التي تم دعمها من قِبل المتبرعين في جمعية مسار الخير، بكميات من المواد الخام العينية وكل ما يحتاجونه من أدوات لزيادة إنتاج المطابخ والمخابز، وضمان وجود مردود مادي للسيدات العاملات بهذه الأماكن، بالإضافة إلى توزيع ما يتم التبرع به وتقديمه بشكل مجاني للمحتاجين في ذات القرى كما هو معتاد.
وتضمنت المساعدات الرمضانية المبكرة لهذا العام كميات كافية ووافرة مما تحتاجه العائلات للتدفئة، كون رمضان سيكون لهذا العام بأجواء باردة نوعاً ما، كما تم الاستمرار في افتتاح محطات تحلية المياه في المناطق النائية كذلك، لضمان حصول العائلات المستفيدة من هذه المشاريع المتعددة على المياه النقية الصالحة للشرب، من خلال سلسلة كبيرة من المحطات والتي تتم بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية في المنطقة المستهدفة، وجميع تلك المشاريع يتم الاستفادة منها خلال ما قبل وخلال رمضان، عدا عن المساعدات العينية من طرود الخير التي يتم الحصول عليها من المتبرعين وتوجيهها لمستحقيها من خلال تنسيق مستمر مع مؤسسات المجتمع الحلي.
وفيما يتعلق بطرود الخير للمواد التموينية، قامت إحدى الشركات "الأهلية" التي اعتادت توزيع تلك الطرود في اليوم الأول من شهر رمضان منذ سنوات، أن توزع المساعدات بشكل مختلف هذا العام، والتنسيق ليتم التوزيع قبل أيام من حلول رمضان، وذلك بهدف توفير مونة البيت للأسرة ومعرفة النواقص لديهم وحاجتهم مسبقاً.
كما عمدت العديد من المحلات التجارية إلى تجهيز كميات كبيرة من المواد التموينية وطرود الخير قبل وخلال رمضان، حيث قامت تلك المحال الكبيرة بوضع قائمة بالمواد الغذائية التي يتم تحضيرها سنوياً للتوزيع في رمضان، وتجهيزها من أيام لتكون جاهزة عند الطلب للمتبرعين، سواء مؤسسات وجمعيات، أو ممن يقوم بتجهيزها بشكل شخصي، كما في كل عام.
أحد المحال التجارية، ساهم في تحضير طرود الخير من خلال إيجاد عروض وتخفيضات على أهم المواد الغذائية، والطلب من المتبرعين أن يقوموا بشراء تلك الطرود الآن، وقبل وقت من حلول رمضان، لتوزيعها على المحتاجين، والاستفادة من العروض المخفضة المخصصة.
وفي ذات السياق، أعلنت العديد من المبادرات المجتمعية الخيرية نيتها عن تقديم طرود الخير في أوقات متفاوتة، خاصة في حال تم توفير ذلك، كما هو الحال لدى مبادرات جمعية باب الخير ومبادرة ترميم، على سبيل المثال، حيث يقوم الفريق بتوزيع المساعدات على مدار العام، ولكن يزداد حجم المساعدات بزيادة التبرع في رمضان من قبل أيادي الخير.
كما أن العديد من المبادرات، بحسب مسؤوليها، يؤكدون أن الكثير من المتبرعين والراغبين في تقديم المساعدات في رمضان، يفضلون في بعض الأوقات أن يتم توزيع المساعدات خلال الشهر، أو عمل إفطارات للأيتام والمحتاجين، أو أن يتم تأجيل المساعدة لما قبل العيد، حتى يتم شراء كسوة للأطفال وإسعادهم أسوة بالآخرين.
أختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع يبين أن شهر رمضان له خصوصيته وتنبع من الخصوصية الدينية والمجتمعية في ذات الوقت، لذلك هنالك كثير من المبادرات الخيرية لجمعيات أو فردية، تنشط بهذه الفترة وتقدم المساعدات لتكون ملاذا آمنا للمحتاجين، ويساعدهم على أن يعيشوا أجواء رمضان براحة وطمأنينة.
ووفق جريبيع فإن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تزداد صعوبة، ويأتي شهر رمضان هذا العام ضمن ظروف سياسية ومجتمعية ونفسية كذلك صعبة، ولا بد لهذه الظروف بأن تلقي بظلالها، تحديدا على الفقراء.
لذا، تعتبر تلك المساعدات على اختلاف أشكالها مهمة للغاية لتحمل نفقات رمضان للعائلات الفقيرة، وفق جريبيع، ليعيشوا بنوع من الاكتفاء المادي، والراحة النفسية والطمأنينة، مشددا على أن هذه المساعدات والمبادرات والفردية تحقق التكافل المجتمعي بين الناس، وتساهم في مساعدة الأسر على سد العوز وتخطي متطلبات شهر رمضان "بكرامة".
ويأمل أن يكون هناك تنسيق ما بين المبادرات لاتساع رقعة المستفيدين منها، ولا تقتصر على فئة اجتماعية واحدة.

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