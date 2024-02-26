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حزب الأنصار الأردني يثمن عمليات الإنزال التي نفذتها القوات المسلحة

2/26/2024 10:11:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- ثمن حزب الأنصار الأردني مواقف الأردن قيادة وشعبا والداعمة للأشقاء في فلسطين، بعد تنفيذ القوات المسلحة مساء اليوم الإثنين، احدى أكبر عملية الإنزال الجوي إلى قطاع غزة والتي جسدت رسالة هامة للعالم والمجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان على اهلنا في قطاع غزة وادخال المواد الاغاثية لهم.
وأشار الحزب الى ان مواقف الاردن الراسخة رسوخ ثوابته وبوصلتها فلسطين لن تألوا في دعم الاهل في غزة والضفة الغربية عبر تقديم كافة اشكال الدعم سياسيا وإغاثيا.
وقال أمين عام الحزب عوني الرجوب، ان عمليات الانزال الاردنية سواء تلك التي نفذتها القوات المسلحة الاردنية الباسلة التي تمت بالتعاون مع الاصدقاء تشكل كسرا للحصار المفروض على غزة، وتتويجا لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني والدبلوماسية الاردنية، والتي تتوائم مع النبض الشعبي ومواقف الاردنيين كافة بهدف تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وفك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.
وفي الوقت الذي يثمن فيه حزب الانصار الاردني المواقف الاردنية الشجاعة يشجب ويستنكر موقف المجتمع الدولي الصامت على المجازر التي ترتكب بحق اهلنا في القطاع.
ودعا الرجوب الأردنيين إلى الالتفاف خلف القيادة الهاشمية الخفاقة وقواتنا المسلحة الأردنية، مؤكدا ان عزائم الاردنيين لن تلين وستبقى تدافع بشتى الوسائل عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة على ترابه الوطني مكما سيبقى الاردن شعبا وقيادة عونا لفلسطين واهلها.
عاش الاردن حرا ابيا قويا منتصرا لقضايا امته ومدافعا شرسا عن فلسطين وشعبها.

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