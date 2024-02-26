توصيات بالتوسع بمشاريع حصاد المياه لمواجهة زيادة الطلب

MENAFN - Alghad Newspaper) إيمان الفارس

عمان - أكدت الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM) أهمية ارتباط استدامة المشاريع المائية بعلاقة تكاملية ضمن إطار موحد تجسده مشاريع تندرج تحت عنوان ترابط المياه والطاقة والغذاء والبيئة (WEFE Nexus)، والاستثمار في الموارد البشرية المعنية بقطاع المياه وبناء قدراتها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الشبكة أمس، وشدد فيه على أهمية الاستجابة لاحتياجات المياه المتزايدة في بلد يصنف ثاني أفقر دولة في المياه على مستوى العالم.









وأشار المشاركون خلال الاجتماع الذي ترأسه المدير العام للشبكة د. مروان الرقاد، وشارك فيه كل من المديرين العامين للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، والمركز الوطني للبحث والتطوير، والأمين العام لسلطة وادي الأردن، والأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وسفراء كل من هولندا، والسويد، ولبنان، وتونس، واليونان، وأندونيسيا، وتايلند، إلى أهمية التوسع في المشاريع المائية ذات الصلة بتعزيز كميات المياه المتاحة نتيجة تزايد الطلب، وعلى رأسها مشاريع الحصاد المائي.

بدورهم، أشار السفراء المشاركون في الاجتماع، إلى أهمية مواجهة قضية تراكم الرسوبيات المتجمعة في أحواض السدود نتيجة انحدارها من أعلى السدود وتجمعها في قاعها، مؤكدين أهمية التوسع في المضي بمشاريع الحصاد المائي، توازيا وضرورة اهتمام ومشاركة المنظمات والمؤسسات المعنية في المياه بتلك المشاريع.

وقالوا إن الأردن يمضي بخطى مميزة في مواجهة حلول التحديات المائية، ما يجعله نموذجا يحتذى في المنطقة، مبدين ترحيبهم بالتعاون مع القطاع المائي الأردني وفق الحدود والإمكانات المتاحة.

وبهذا الخصوص، أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، أهمية دور جهود سلطة وادي الأردن بإنشاء عدد من السدود الرئيسية ومواقع الحصاد المائي، خاصة في تأمين احتياجات المزارعين المائية، مشيرا إلى إجراءات رئيسية تقوم بها "وادي الأردن"، في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والمنعكسة على كميات الهطول المطري وتوزيعه.

وقال الحيصة إن سلطة وادي الأردن تقوم بإجراءات عدة لمواجهة تحديات تراكم الرسوبيات على مخازين السدود، بالإضافة لصياغة مشاريع وخطط وأفكار مستقبلية تساهم إيجابيا بزيادة وتعظيم الاستفادة من الحصاد المائي، وديمومة المنشآت المائية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لخطة وزارة المياه والري.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للشبكة د. مروان الرقاد ضرورة المضي بقيادة الشراكات العامة والخاصة لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص مستقبلا، لافتا إلى أهمية الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة.

واقترح الرقاد أهمية المضي في تعزيز مشاريع شحن المياه الجوفية، وإنشاء سدود تحت أرضية لتخزين المياه، والعمل على "مأسسة" الحلول المشتركة، بما فيه صالح قطاع المياه، وتعزيز الحوار السياسي، وصولا إلى صياغة الخطة المائية بالتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة.

وقال المدير التنفيذي للشبكة، إن من شأن تأسيس حيثيات نظام بيئي متكامل أن يسهم في تعزيز ترابطية المياه والغذاء والطاقة والبيئة، وهو ما تسعى إليه (INWRDAM) في عملها المؤسسي، مشيرا إلى تطبيق نهج شامل لهذا الترابط، كمساهم مهم في الاقتصادات الوطنية والإقليمية.

وأضاف أنه يتم التعامل مع هذا النهج على نطاق إقليمي من خلال تحديد أفكار تنفيذ المشروع المجدية اقتصاديا والقابلة للتكرار.

وبخصوص مجتمع الممارسين لترابط المياه والغذاء والطاقة والبيئة، أشار الرقاد إلى تكونه من عناصر مركز المعرفة، وإجراءات تنفيذ المشروع، وجيل المشروع، موضحا أن أهدافه الرئيسية تكمن في خلق فرص عمل وتمكين المرأة، وتواجد الشباب في قلب العمل المناخي، والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى حوار (WEFE) الإقليمي.

ويجسد مشروع سد سما السرحان صياغة "اقتراح واقعي" من خلال مجتمع ممارسة (WEFE) الإقليمي، ويشتمل على مركز المعرفة، وتحلية المياه بالطاقة الشمسية، ويحقق كفاءة الري، والتمكين الاقتصادي، والحفاظ على الصحة البشرية.

كما تمضي الشبكة الإسلامية في مشروع فيضانات عمان، والذي بدأت دراساته في العام 2019، وصولا إلى صياغة الحل المناسب في العام 2021، وأعمال الاستشارة في العام 2022، وجمع التمويل في العام 2023، وختاما الموافقة على المشروع في العام 2024.

وتركز الشبكة في عملها على أربعة محاور؛ هي حوكمة جيدة للمياه، والتعاون الإقليمي للمياه، والاستدامة والتمويل وعدم ترك أحد جانبا، وتحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة وهو الشراكة لتحقيق الأهداف.

أما عن مشروع مبادرة السلام الأزرق الإقليمي، فانطلق من تحديات تواجه المياه العابرة للحدود، وأبرزها انخفاض تصريف نهر الفرات بنسبة 52 % منذ العام 1980، وانخفاض تصريف نهر الأردن بنسبة 90 % منذ العام 1970.

من ناحيته، أكد المدير العام للمركز الوطني للبحث والتطوير د. عبد الله الموسى على أهداف عمل المركز في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز ترابطية العلاقة بين المياه والغذاء والبيئة، مشيرا إلى اتفاقيات عدة مع جامعات أردنية ترتكز على تحقيق أهداف دعم البحث العلمي.

أما المدير العام للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية (NCHRD) د. عبد الله العبابنة، فأكد التزام المركز بأداء مهمته الرئيسية المتمثلة في المساهمة بتنمية الموارد البشرية الأردنية من خلال تحسين فعالية الأنظمة التعليمية والتدريبية لمواكبة المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.

وقال العبابنة إن المركز، الذي سجل نجاحات في سياق رؤيته ورسالته الرئيسية، بفضل الدعم المستمر من سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، يقوم بإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنظام التعليمي بمختلف مستوياته وأشكاله، وتقديم الدعم لعدد من الجهات الفاعلة، بما في ذلك التعليم العالي، والتعليم العام، والتعليم والتدريب المهني والتقني.

وبين أن (NCHRD) تقوم بمسؤوليات عدة على المستويين الوطني والإقليمي، إذ تتوسط بين التعليم الحكومي والتعليم العالي، وترصد مخرجات التعليم في الأردن، وتحسن التوازن بين العرض والطلب بامتياز.

وأشار إلى أهمية دور ومسؤوليات "الوطني لتنمية الموارد البشرية"، والذي تم تصميمه كمؤسسة خارجية شبه مستقلة وغير متحيزة، ومن ثم فهو يتحمل مسؤولية مراقبة وتقييم أي خطة تطوير تعليمية في الأردن، وحيثما تطلب ذلك الوكالات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن المركز يقوم بإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنظام التعليمي بمختلف مستوياته وأشكاله، وتقديم الدعم لعدد من الجهات الفاعلة، بما فيها التعليم الحكومي، والتعليم والتدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى دروه في دعم المشاريع الرائدة والابتكارات في مجال التعليم، وإجراء تقييم عناصر ومكونات ومخرجات خطط تطوير التعليم.

وذلك إلى جانب تزويد صناع القرار ومطوري السياسات بملخصات السياسات، والتي تعتمد على نتائج الدراسات ذات الصلة.

ويقوم المركز بالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتقديم المساعدة التي يراها ضرورية لدعم خطط الإصلاح على مختلف مستويات وأنواع نظام التعليم، وتعزيز إصلاح السياسات بما يكفل سد الفجوة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب على مستوى العالم من جهة، ومتطلبات القطاعات التنموية من جهة أخرى، وفق العبابنة.

كما يقوم ببناء قاعدة بيانات ناجحة لمؤشرات الموارد البشرية وسوق العمل، وإجراء دراسات في نظام تنمية الموارد البشرية والاستفادة منها، وتقديم الاستشارات وتنظيم برامج تدريبية تستهدف المؤسسات/ المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية بما يتوافق مع مسؤولياته.